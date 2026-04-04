Une confession amère qui secoue le Wydad… Carteron reconnaît son impuissance après cette première défaite

Le Français Patrice Carteron, entraîneur du Wydad, a reconnu que le Fath Rabat méritait de remporter le match qui a opposé les deux équipes vendredi soir au stade Prince Moulay Hassan, dans le cadre du match en retard de la dixième journée du championnat professionnel « Inwi ».

Lors de la conférence de presse d'après-match, Cartier a déclaré que la défaite était « méritée », soulignant que la rencontre avait été difficile du début à la fin, compte tenu de la situation complexe que traverse actuellement le club rouge.

Le Français a expliqué : « Depuis quelques jours, nous essayons, avec le staff technique, de trouver des solutions rapides pour rétablir l’équilibre au sein de l’équipe après l’élimination de la Coupe de la Confédération, qui a laissé un impact psychologique important sur les joueurs. Nous avons tenté de mettre en place une formation capable de tenir le coup, mais le temps n’a pas suffi pour changer la donne. »

Il a ajouté : « Nous n’avons pas créé beaucoup d’occasions et nous avons manqué d’organisation pendant la majeure partie du match. Même les séances d’entraînement n’ont pas été menées à bien, car la moitié des joueurs n’ont pas pu les terminer en raison de la fatigue. L’équipe souffre physiquement et mentalement, mais je ne suis pas ici pour justifier la défaite, mais pour trouver des solutions rapides avant le prochain match. »

Le Fath Rabat s'était imposé sur un but sans réponse, inscrit par Lamine Diakité à la 62e minute, après une première mi-temps équilibrée qui n'avait vu aucun but malgré les tentatives des deux équipes.

La rencontre a également été marquée par la sortie sur blessure du joueur Hakim Ziyech, ce qui a aggravé les difficultés du Wydad.

Carteron a tenté d’apporter des changements offensifs en deuxième mi-temps pour rétablir l’équilibre, mais ses tentatives n’ont pas permis de modifier le score, et il a ainsi perdu son premier match officiel avec l’équipe rouge.

Avec ce résultat, le Widad reste bloqué à 29 points à la troisième place, tandis que le Fath Union Sport porte son total à 18 points et remonte à la huitième place, une victoire qui consolide sa position au classement et accentue la pression sur Carteron en ce début de parcours avec le Widad.