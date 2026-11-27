Le Marocain Yassir Zabiri, attaquant du Racing Santander, attire l'attention de plusieurs clubs européens après son début de saison remarquable. Mais son club actuel ne semble pas disposé à se séparer de lui lors du prochain mercato d'hiver, sauf à des conditions financières exceptionnelles.
Zabiri réalise une saison remarquable en Liga, avec 11 buts inscrits en 13 matchs. Il s'est ainsi invité dans la course au titre de meilleur buteur et occupe la troisième place du classement, derrière le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, et le Brésilien Raphinha, joueur du FC Barcelone, devant l'Espagnol Lamine Yamal.
L'attaquant marocain s'est illustré lors du dernier match face à la Real Sociedad, en inscrivant un doublé aux sixième et huitième minutes. Il continue ainsi de confirmer sa valeur offensive et s'affirme parmi les principales révélations de la saison en Espagne.
Comme l'avait rapporté plus tôt l'émission espagnole El Chiringuito, Zabiri souhaite ardemment rejoindre le FC Barcelone, un club dont il avait confié, il y a deux ans, rêver de porter le maillot.
D'après les informations qui circulent, sa valeur marchande, ou le montant attendu pour le laisser partir, avoisine les 20 millions d'euros. Son nom est également associé à un intérêt du Real Betis, en plus de celui du club catalan.
Mais les ambitions des clubs intéressés se heurtent à la position du Racing Santander, qui n'a pas l'intention de se séparer de son attaquant avant le 30 juin prochain, selon Foot Mercato, qui cite la radio SER Cantabria.
Zabiri évolue au sein du club espagnol sous forme de prêt en provenance du club français de Rennes, et l'accord de prêt ne comporte aucune clause permettant d'y mettre fin de manière anticipée lors du mercato d'hiver.
Selon le quotidien AS, le calme règne en interne au Racing au sujet de l'avenir du joueur : le club estime que la décision concernant son maintien dans l'effectif lui appartient jusqu'à la fin de la saison.
Le club espagnol n'exclut pas totalement un départ de l'attaquant marocain en janvier, mais il le conditionne à l'arrivée d'une offre exceptionnelle à Rennes, propriétaire du contrat du joueur, assortie d'une compensation financière importante pour le Racing Santander. Le club refuse en effet d'affaiblir son effectif en cours de saison et souhaite conserver sa principale arme offensive pour atteindre ses objectifs.
De son côté, Zabiri semble satisfait de sa situation actuelle, aussi bien en club qu'avec la sélection marocaine, dont il est devenu un élément important. Son avenir dépendra donc aussi d'un accord entre les parties concernées sur toute éventuelle démarche.
Une nouvelle récompense confirme l'éclosion de Zabiri
L'attaquant marocain ne brille pas uniquement par ses statistiques : il a reçu le prix « Jugador Cinco Estrellas », décerné par l'entreprise Mahou, en tant que meilleur joueur du Racing Santander au mois d'octobre dernier.
Zabiri a été désigné après avoir pris part aux trois matchs disputés par l'équipe en championnat au cours de ce mois. Il a marqué lors du nul 2-2 face à Valence le 11 octobre, a participé à la défaite 2-0 contre Osasuna le 18 octobre, avant d'inscrire un but lors de la victoire 2-1 face à l'Espanyol le 24 du même mois.
Le prix est attribué chaque mois, les supporters du club participant au choix du lauréat. Zabiri obtient ainsi une reconnaissance supplémentaire pour ses performances avec l'équipe, alors que les spéculations se multiplient sur son avenir et sur un éventuel transfert vers l'un des grands clubs d'Espagne en janvier prochain.
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