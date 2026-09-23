Quelques jours après son transfert libre de Lens vers le club saoudien de Neom, Malang Sarr a été confronté à une situation dangereuse dans la ville espagnole de Marbella, où il a été pris à partie à l'intérieur d'un hôtel par un groupe d'hommes envoyés par l'un de ses anciens agents.

Le défenseur de Neom, âgé de 27 ans, a été victime de ce que le journal L'Équipe a qualifié de « guet-apens » durant l'été, alors que son équipe séjournait dans un hôtel de luxe cinq étoiles à Marbella, lors de son stage de préparation qui s'est tenu entre le 10 et le 31 juillet.

Selon les informations rapportées par Le Parisien, d'après L'Équipe, l'incident s'est produit quelques jours après la signature de Sarr avec Neom, lorsqu'un groupe d'hommes français s'est rendu dans la salle de restaurant réservée à la délégation de l'équipe saoudienne pour le chercher. Ensuite, les hommes ont menacé certains témoins, avant d'emmener le joueur de force et de le gifler dans l'escalier menant au bar, où le groupe s'est engagé dans une vive discussion à voix haute, ce qui a choqué les personnes présentes sur place.

Sarr, de son côté, avait affirmé à L'Équipe qu'il n'avait pas été agressé, tandis que plusieurs clients de l'hôtel ont indiqué avoir assisté à la discussion tendue à proximité du bar.

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Une commission à l'origine du différend

L'origine de l'affaire remonte à un désaccord financier, l'un des anciens agents de Sarr s'estimant lésé après le transfert du joueur à Neom, dans une opération qui rapportera au défenseur français environ 15 millions d'euros nets après impôts, entre salaires et primes.

L'ancien agent, qui n'a perçu aucune commission, considérait que son rôle dans la conclusion de la transaction méritait une récompense financière, et s'est senti frustré d'avoir laissé passer cette importante opportunité financière. En revanche, Sarr a refusé de verser toute compensation financière, malgré la pression qu'il a subie, selon ce qu'a rapporté le journal.

Les individus qui avaient fait irruption dans l'hôtel ont quitté les lieux après avoir remarqué la présence de caméras de surveillance à l'intérieur, et ce quelques minutes avant l'arrivée de la police espagnole.

Sarr n'a pas déposé de plainte au sujet de l'incident et a poursuivi son parcours normalement, devenant l'un des éléments essentiels de l'équipe de l'entraîneur Christophe Galtier au club de Neom, et disputant l'intégralité des huit matchs de l'équipe saoudienne depuis le début de la saison.