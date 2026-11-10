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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Une clause secrète sauve Manchester United d'un coût exorbitant pour le limogeage de Carrick

M. Carrick
M. Pochettino
Manchester United
Premier League
Ligue des Champions
Angleterre
Argentine

Réunion décisive à Monaco

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L'avenir de Michael Carrick à Manchester United est menacé, alors que les résultats de l'équipe sont en recul cette saison, mais une clause particulière dans le contrat du technicien anglais pourrait épargner à la direction de Manchester United le versement d'indemnités financières colossales en cas de décision de le limoger.

Le journal britannique « The Sun » a rapporté que Manchester United ne serait pas contraint de débourser des sommes faramineuses pour se séparer de Carrick, âgé de 45 ans, désormais pressenti pour un départ avant la reprise des compétitions à l'issue de la trêve internationale.

Manchester United traverse une situation difficile en Premier League, après être tombé dans la zone de relégation, malgré sa réussite à revenir au score dans les dernières minutes de sa confrontation face à Aston Villa dimanche dernier, en arrachant un match nul spectaculaire sur le score de 4-4.

Ce résultat n'a pas suffi à apaiser la situation au sein du club, d'autant que l'équipe n'a remporté qu'une seule victoire lors des dix premiers matches de la saison, ce qui a poussé les dirigeants d'Old Trafford à envisager un changement à la tête du staff technique.

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22 nov. 2026

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Dans ce cadre, Ben Jacobs, correspondant du réseau « talkSPORT », a révélé que Manchester United pourrait économiser des millions de livres s'il décidait de limoger Carrick, grâce à une clause contractuelle qui permet de rompre le lien entre les deux parties après une seule année.

Jason Wilcox, directeur du football du club, et Omar Berrada, le directeur général, devraient formuler une recommandation en faveur d'un changement technique lors de leur réunion avec Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United, à Monaco, mardi.

Alors que les spéculations s'intensifient au sujet de l'avenir de Carrick, le nom de Mauricio Pochettino a émergé comme l'un des principaux candidats à sa succession, après que « The Sun » a révélé en exclusivité que le technicien argentin n'excluait pas un retour en Premier League si Manchester United se mobilisait pour l'engager.

À la suite du match nul face à Aston Villa, la cote de Pochettino sur le marché des pronostics a connu un bond important, ses chances d'occuper le poste étant passées de 25 contre 1 à 2 contre 1, ce qui en fait le deuxième candidat le plus favori pour diriger l'équipe.

Le journal a confirmé que Pochettino, âgé de 54 ans, est prêt à écouter une offre de la direction de Manchester United, en cas de choix de limoger Carrick, ce qui ouvrirait la voie à son retour dans les compétitions de Premier League.

Le technicien argentin avait conduit la sélection des États-Unis d'Amérique jusqu'aux huitièmes de finale de la Coupe du monde, avant que son parcours ne s'achève par une élimination face à la Belgique.

Pochettino dispose lui aussi d'une clause libératoire dans son contrat, qui peut être activée si Manchester United décide de le placer en tête de sa liste d'objectifs pour prendre les rênes de l'équipe sur le plan technique.

Rappelons que Carrick a obtenu un contrat de deux ans, après avoir réussi à conduire Manchester United à une qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, mais les résultats actuels ont mis son avenir en jeu.

L'équipe n'est séparée que d'un seul point de la dernière place au classement de la Premier League, signe de l'ampleur du recul dont elle souffre cette saison.

Les pressions sur Carrick se sont accrues après que Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United, a adressé de vives critiques à ses méthodes tactiques, lors d'un entretien controversé accordé le mois dernier.

Les difficultés de l'équipe s'aggravent avec son incapacité persistante à décrocher sa deuxième victoire sur la scène nationale cette saison, faisant de Manchester United le seul club de Premier League à n'avoir remporté qu'une seule victoire jusqu'à présent.

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