Alors que les supporters du Barça vivent un moment d'euphorie avec l'arrivée de Rodri, le transfert de la star espagnole a révélé un détail financier surprenant qui épargnera aux caisses du club catalan le paiement de frais supplémentaires, contrairement à ce qui se passera avec les autres recrues de l'équipe cet été.

Dès son arrivée dans la capitale catalane, Rodri avait exprimé son immense joie, remerciant la direction du Barça et affirmant sa volonté de tout donner durant les quatre prochaines années de son contrat, qui court jusqu'en juin 2030, dans le cadre d'un transfert dont le montant s'élève à 60 millions d'euros comme montant fixe, auxquels s'ajoutent 11 millions d'euros de variables.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », cet accord permettra de réaliser une économie financière importante non seulement pour le Barça, mais aussi pour Villarreal et l'Atlético de Madrid, les anciens clubs du joueur.

Le secret réside dans la clause des frais d'inscription initiale auprès de la Fédération royale espagnole de football, d'un montant de 57 809 euros, des frais qui ne sont payés qu'une seule fois lors de la première inscription d'un joueur dans une équipe première du championnat espagnol.

Le Barça ne sera pas contraint de payer cette somme dans le cas de Rodri, car il était déjà inscrit comme joueur de l'équipe première lorsque Villarreal l'a fait monter, des frais que le club jaune avait alors réglés. Après une saison, le joueur avait rejoint l'Atlético de Madrid, qui avait lui aussi bénéficié du même avantage et n'avait pas eu à payer de nouveau ces frais, ce qui s'appliquera désormais au Barça.

La situation est tout autre pour les transferts d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi, puisque les deux hommes rejoindront le championnat espagnol pour la première fois de leur carrière, ce qui obligera le Barça à payer les frais d'inscription initiale pour chacun d'eux, d'un montant de 57 809 euros, portant le total à 115 618 euros lors de leur inscription officielle en Liga.