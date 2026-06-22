Une clause secrète attise la crise… Comment le contrat de Consisao a-t-il mis la direction de l'Union dans une situation délicate ?

L’entraîneur portugais Sérgio Conceição, ex-technicien d’Al-Ittihad, est engagé dans un contentieux juridique avec le club saoudien au sujet des indemnités liées à la résiliation de son contrat.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, l’ancien technicien réclame l’intégralité des sommes restantes dues au titre d’un contrat initial de deux saisons, après sa démission début juin.

Selon des sources proches du dossier, son contrat comportait une clause pénale équivalant à environ quatre mois de salaire en cas de rupture durant la première saison, ainsi qu’une clause permettant à Al-Ittihad de le licencier sans indemnités supplémentaires s’il ne parvenait pas à classer l’équipe parmi les trois premiers au terme des deuxième et troisième saisons.

Mais l’entraîneur et son influent agent, Jorge Mendes, défendent une interprétation différente des clauses et estiment que le technicien portugais mérite l’intégralité des sommes restantes, ce qui pourrait entraîner un contentieux juridique dans les prochaines semaines.

Toutefois, Conceição et son célèbre agent, Jorge Mendes, défendent une lecture opposée : ils considèrent qu’une clause garantit au technicien portugais le versement de l’intégralité de ses émoluments pour la durée restante du contrat. Un contentieux judiciaire pourrait donc s’engager entre les deux parties dans les prochains mois.

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Le club avait annoncé le 1^(er) juin la résiliation du contrat de Consesao, précisant dans un communiqué officiel que cette décision faisait suite à un examen approfondi du parcours de l’équipe et à une évaluation de la période écoulée, conformément aux objectifs et aux ambitions futures du club.

Une expérience de courte durée et des résultats en dents de scie

Arrivé en octobre 2023 avec un contrat courant jusqu’en 2028 pour succéder au Français Laurent Blanc — lequel avait quitté ses fonctions après un doublé historique en championnat saoudien Roshen et en Coupe du Roi lors de la saison 2023-2024 —, le technicien portugais n’a pas réussi à confirmer les attentes.

En 41 matchs toutes compétitions confondues, le technicien portugais a récolté 21 victoires, 7 nuls et 13 défaites.

Sur le plan national, le club a terminé à la cinquième place du championnat saoudien « Roshen », a été éliminé en demi-finale de la Coupe du Roi et a quitté la Ligue des champions de l’AFC en quarts de finale, des résultats qui ont précipité son départ du club de Jeddah.