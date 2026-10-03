Le retour de la star portugaise João Félix dans le football européen et son désir de revenir au FC Barcelone se heurtent à un nouvel obstacle.

Le journal « Sport » a rapporté que le joueur portugais souhaite revenir en Europe après la fin de son aventure avec Al-Nassr en Arabie saoudite, et que son objectif principal est de retrouver le Barça, où il a déjà évolué sous forme de prêt lors de la saison 2023-2024.

Cependant, le site 365Scores a affirmé que le contrat signé par Félix avec Al-Nassr comporte une clause permettant au club saoudien de prolonger son engagement de façon unilatérale.

Selon les informations publiées par 365Scores, Al-Nassr peut activer cette prolongation sans avoir besoin d'obtenir une nouvelle signature de João Félix, à condition de remplir les conditions définies dans le contrat que le joueur portugais a accepté précédemment.

La clause porte sur des aspects tels que la durée de la prolongation, la compensation financière et le délai imparti pour sa mise en œuvre. Le club saoudien dispose ainsi d'un outil lui permettant de conserver l'attaquant au-delà de l'été 2027.

365Scores a précisé que la direction du club d'Al-Nassr compte tenir prochainement une réunion avec Jorge Mendes pour discuter du maintien du joueur portugais.

De son côté, Sport a indiqué qu'« on pense que Jorge Mendes a informé le club catalan du souhait de son client João Félix de revenir au Camp Nou en tant que joueur libre ».

Au Camp Nou, on connaît le souhait de João Félix, mais son retour n'est pas une priorité pour le moment. Le joueur portugais, qui débute la plupart de ses matches côté gauche avec une tendance à se déplacer vers l'axe, se retrouverait derrière Gordon et Karim Adeyemi, dont les caractéristiques correspondent davantage à ce que recherche Flick à ce poste.