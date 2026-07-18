Une chanteuse rate complètement sa prestation lors du Feyenoord Festival

Tout a déraillé pour Zoë Livay samedi dernier lors du Feyenoord Festival au stade De Kuip. La chanteuse a soudain semblé oublier les paroles d'un titre très connu du « Legioen ».

Elle attaque sans accroc « Hand in Hand », l’hymne officiel du club, mais, après quelques vers, elle semble perdre le fil des paroles ; elle consulte alors frénétiquement le téléprompteur et jette des regards interrogateurs autour d’elle.

Déconcertée, elle n’a pas pu achever ce morceau emblématique, tandis que les supporters présents dans l’arène se demandaient ce qui se passait. Flemming et le Hermes House Band se sont également produits lors de cet événement.

Supportrice déclarée du club, elle affiche régulièrement son attachement aux couleurs rotterdamoises sur son compte TikTok.

Sur X, de nombreux supporters ont exprimé leur mécontentement : « Trop de spectacle et d’artistes sans lien avec le club. La présentation de l’équipe masculine a été reléguée au second plan, alors que c’est la raison principale de notre présence. »

Un autre supporter a renchéri : « Franchement, c’est inadmissible. Si tu connaissais la chanson, tu l’aurais chantée avec la bonne intonation. C’était vraiment mauvais. »

Par ailleurs, le Feyenoord Festival a marqué l’arrivée en hélicoptère des nouveaux joueurs Nacho Ferri, Mika Mármol et Tjark Ernst à De Kuip ; Mármol et Ferri se sont dits particulièrement impressionnés par l’accueil reçu dans le quartier de Rotterdam-Sud.