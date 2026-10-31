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Thibaut Courtois Real Madrid 2026-27Getty
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Une bonne et une mauvaise nouvelle : Mourinho dévoile la liste du Real pour affronter Racing

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
F. Valverde
T. Courtois
Espagne
Uruguay
Belgique

Milito de retour dans la liste

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Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste de son équipe en vue de la rencontre face au Racing Santander, demain dimanche, sur la pelouse de l'« El Sardinero », dans le cadre des compétitions, alors que l'absence de Federico Valverde se poursuit, en contrepartie du retour du gardien Thibaut Courtois après sa guérison de la grippe.

L'écartement de Valverde s'explique par sa guérison incomplète de la blessure contractée lors du Clasico face au Barça, après que Mourinho a confirmé lors de la conférence de presse, ce samedi, que le milieu de terrain uruguayen ne serait pas disponible pour le prochain match.

L'entraîneur portugais devrait aligner Denzel Dumfries au poste d'arrière droit pour pallier l'absence de Valverde, celui-ci ayant obtenu davantage de minutes de jeu que Trent Alexander-Arnold sous la direction de Mourinho, bien qu'aucun des deux n'ait assuré de manière régulière une place de titulaire.

La participation de Courtois comme titulaire face au Racing reste en question, après son retour dans la liste suite à son absence lors de la rencontre face au Barça en raison de la grippe, tandis que l'Ukrainien Andriy Lunin a reçu les éloges de Mourinho après sa prestation lors du Clasico, l'entraîneur ayant reconnu qu'il ne lui avait pas accordé jusqu'à présent le temps de jeu qu'il méritait.

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Dans le cas où Courtois ne serait pas titularisé d'entrée, Lunin pourrait obtenir une nouvelle occasion de jouer, que ce soit en Liga ou en Coupe du Roi.

La liste marque également le retour d'Éder Militão après sa guérison de sa blessure, Mourinho prévoyant d'augmenter progressivement ses minutes de jeu, en vue de lui faire retrouver sa place dans le onze de départ, étant considéré comme l'un des piliers importants de la ligne défensive.

La liste du Real Madrid pour la rencontre face au Racing Santander :

- Gardiens de but : Courtois, Lunin et Mestre.

- Défenseurs : Militão, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger et Dumfries.

- Milieux : Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo et Tiago.

- Attaquants : Endrick, Mbappé, Espi, Brahim Díaz et Yan Diomande.

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