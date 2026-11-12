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L'absence de Kylian Mbappé à l'entraînement de l'équipe de France avant d'affronter l'Italie n'était pas une simple nouvelle médicale anodine, car le timing est survenu à un moment particulièrement sensible au sein du camp des Bleus, après que des rapports de presse français ont révélé des tensions dans la relation entre le capitaine de la sélection et son entraîneur Zinédine Zidane, sur fond de désaccords liés à son poste sur le terrain et à la façon dont il est utilisé, ainsi qu'à une ambiance loin d'être idéale dans le vestiaire.

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Alors que Zidane espérait pouvoir compter sur les services de sa star lors des deux rencontres décisives face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des nations, la nouvelle de la gêne musculaire ressentie par Mbappé aux ischio-jambiers est tombée, écartant sa participation face à l'Italie selon un rapport du journal « L'Équipe », avec l'espoir de le voir disputer la rencontre face à la Turquie.

Les doutes se sont renforcés avec l'annonce de la convocation officielle du Français Senny Mayulu, joueur du Paris Saint-Germain, pour rejoindre l'équipe première, pour sa toute première sélection, afin de compenser le manque d'effectif dont souffre Zidane, après avoir perdu plusieurs éléments sur blessure, à un moment où la situation du capitaine de l'équipe demeure incertaine.

Plus tard, Zidane a confirmé ces doutes et les a transformés en réalité, en annonçant l'absence de Mbappé face à la Nazionale.

Mais la question qui s'impose désormais dépasse la nature de la blessure et la durée de l'absence : Mbappé souffre-t-il réellement d'un nouveau problème physique, ou bien le moment où survient cette crise reflète-t-il le fossé grandissant entre lui et son entraîneur, au début d'un projet qui était censé représenter une nouvelle ère dorée pour la star française ?

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Une blessure à un moment qui soulève des questions

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Les interrogations se multiplient autour de la situation de Mbappé au regard de son état technique et physique avant de rejoindre l'équipe nationale.

Le joueur traverse en effet une période remarquable avec le Real Madrid, après avoir été officiellement désigné meilleur joueur de la Liga au mois d'octobre, à la suite de ses 4 buts en 3 matches, dont un doublé face à Séville et un but décisif dans le Clasico face à Barcelone.

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Selon les statistiques officielles publiées par la Ligue espagnole de football, Mbappé a terminé le mois avec un total de 11 buts et deux passes décisives dans la compétition, et il a par ailleurs disputé l'ensemble des 12 matches du Real Madrid dans le championnat cette saison jusqu'à ce moment-là, avec un total dépassant les 1 000 minutes.

Le début du différend : Dembélé écarte Mbappé de son poste de prédilection

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Les racines de la crise entre Mbappé et Zidane remontent, d'après ce qu'a révélé le journal « L'Équipe » et qu'ont rapporté des médias français et espagnols, au premier rassemblement du nouvel entraîneur avec l'équipe de France, lorsqu'il a pris une décision tactique qui n'a pas été pleinement acceptée par le capitaine des Bleus.

Zidane a en effet décidé d'utiliser Mbappé sur l'aile gauche, au lieu du poste d'attaquant de pointe qu'il avait l'habitude d'occuper ces derniers temps, en confiant à Ousmane Dembélé le rôle d'avant-centre, dans une tentative de tirer profit des qualités de la star du Paris Saint-Germain dans la profondeur offensive.

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Cette décision était sensible pour Mbappé, qui se considère comme un attaquant de pointe, surtout après que ce poste est devenu un élément essentiel de sa progression avec le Real Madrid, outre son souhait d'être le joueur central du projet offensif de l'équipe nationale.

« L'Équipe » a décrit ce changement comme une décision pouvant s'interpréter comme un recul du statut d'un joueur au profit de la promotion d'un autre, en référence au positionnement de Mbappé sur l'aile au bénéfice de Dembélé dans l'axe.

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Un nouveau récit dévoile les coulisses de la confrontation

Dans un nouveau rebondissement qui accroît le flou autour de la nature de la relation entre Zidane et Mbappé, l'animateur français Cyril Hanouna a dévoilé les détails d'un échange tendu qui aurait réuni les deux hommes au sein du rassemblement de l'équipe de France, sur fond de la position du capitaine des Bleus quant à sa participation face à l'Italie.

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Hanouna a affirmé, lors de son apparition dans l'émission « Tout beau, tout neuf » sur la chaîne W9, que Mbappé avait émis des réserves quant à sa disponibilité pour participer, au vu des blessures dont souffrent plusieurs joueurs de l'équipe, avant que Zidane ne lui réponde avec fermeté, selon son récit, en lui disant qu'il ne disputerait pas le match, ajoutant : « Tu resteras à ta place. »

L'animateur français a indiqué que Zidane ne traiterait pas Mbappé avec la même indulgence dont avait fait preuve l'ancien entraîneur Didier Deschamps, estimant que le nouvel entraîneur impose des règles plus strictes au sein de l'équipe, et il a par ailleurs affirmé l'existence de tensions entre l'attaquant français et certains de ses coéquipiers dans le vestiaire, et pas seulement avec le sélectionneur.

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Hanouna a ajouté que Zidane avait laissé la porte ouverte à une participation de Mbappé lors de la prochaine rencontre face à la Turquie, à condition que le joueur respecte les consignes et se comporte de manière appropriée au sein du rassemblement.

Malgré la gravité de ce récit, il demeure des allégations attribuées à l'animateur français, et aucune confirmation indépendante n'a été apportée concernant les détails de l'échange supposé, mais cela ajoute une nouvelle dimension aux interrogations entourant la relation entre Mbappé et Zidane, surtout avec la coïncidence de cette crise avec les nouvelles liées à la blessure du capitaine de l'équipe de France.

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La crise du vestiaire : Mbappé ne fait-il plus l'unanimité ?

Le plus complexe, c'est que les éventuels différends ne concernent pas seulement Zidane, puisque les rapports publiés par « L'Équipe » ont révélé un refroidissement dans la relation de Mbappé avec certains de ses coéquipiers au sein de l'équipe de France, un développement qui marque un changement par rapport à l'atmosphère à laquelle le joueur était habitué au cours de ses années précédentes.

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Les rapports lient une partie de cette atmosphère à la rivalité entre Mbappé et Dembélé pour le Ballon d'Or 2026, et aux déclarations croisées qui l'ont accompagnée dans les médias, avant que la star du Real ne tente d'apaiser la situation par des contacts personnels.

Mbappé avait affirmé dans des déclarations au journal « L'Équipe » le 21 septembre dernier qu'il n'y avait aucun différend avec Dembélé, en disant que son coéquipier était un ami et que leur relation n'avait pas été affectée par la concurrence pour le trophée.

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Mais les rapports les plus récents ont évoqué le sentiment d'isolement de Mbappé dans le vestiaire, et sa tentative d'élargir le cercle de ses relations avec certains joueurs, parmi lesquels Rayan Cherki, Marcus Thuram et Michael Olise, des tentatives qui n'ont pas nécessairement rencontré la réaction attendue de l'ensemble de ses coéquipiers.

Des précédents avec Deschamps : Mbappé choisit-il ses combats internationaux ?

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On ne peut évoquer les doutes actuels sans revenir sur la relation précédente entre Mbappé et l'ancien entraîneur de la France, Didier Deschamps, qui a elle aussi connu des périodes de polémique quant à l'engagement du joueur à participer aux rassemblements internationaux.

Les faits les plus marquants remontent à l'automne 2024, lorsque Mbappé a été absent des rassemblements d'octobre et de novembre, malgré ses apparitions avec le Real Madrid durant cette période.

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En octobre, Deschamps ne l'a pas convoqué après son retour d'une blessure musculaire, malgré son entrée en jeu face à Lille en Ligue des champions, puis son apparition comme titulaire face à Villarreal en Liga.

En novembre, l'entraîneur français a surpris tout le monde en l'écartant de nouveau, bien que le joueur eût annoncé son souhait de rejoindre l'équipe nationale, ce que Deschamps a lui-même confirmé, en précisant que cette décision était exceptionnelle et ne concernait que ce rassemblement.

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Cet épisode a suscité de larges critiques, d'autant que Mbappé était en mesure de jouer avec le Real Madrid alors qu'il était absent de l'équipe nationale, et certains sont allés jusqu'à mettre en doute la nature de ses priorités durant les trêves internationales.

Mais il est important de ne pas réduire cet épisode à une accusation de dérobade portée contre le joueur, car Deschamps a précisé que ses décisions étaient liées à l'évaluation de la disponibilité et des circonstances entourant le joueur, et Mbappé est par ailleurs revenu en équipe nationale en mars 2025.

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Ce contexte révèle que la polémique autour de l'engagement de Mbappé avec l'équipe nationale n'est pas nouvelle, et que le joueur s'est déjà retrouvé au centre d'interrogations similaires, même lorsqu'il n'existait aucune preuve d'un éloignement volontaire.

Une blessure précédente avec Zidane : un début qui n'a pas été idéal

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Le paradoxe, c'est que la relation de Mbappé avec Zidane a déjà connu un développement médical similaire au début du parcours de l'entraîneur avec l'équipe nationale.

Le 25 septembre dernier, lors du premier match de Zidane à la tête du staff technique des Bleus face à la Turquie, Mbappé a inscrit l'unique but de la victoire, mais il est ensuite sorti en raison de douleurs au genou gauche, et a été contraint de quitter le terrain à la 58e minute.

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Zidane a annoncé après la rencontre que l'état du joueur ne permettait pas de prendre le risque de le maintenir sur le terrain, en soulignant la nécessité de son retour à Madrid pour y recevoir des soins, avant que la Fédération française de football ne confirme qu'il souffrait d'une blessure aux tendons.

Et de fait, Mbappé a été absent des trois matches suivants de l'équipe nationale, après que son exclusion du reste du rassemblement a été confirmée.

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Zidane va-t-il perdre sa star ?

Le paradoxe semble être que Zidane a pris les rênes de l'équipe de France avec un fort soutien de Mbappé, ce dernier ayant été l'un des plus ardents défenseurs de l'idée de voir la légende du Real Madrid entraîner les Bleus.

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La relation entre les deux hommes était censée constituer un point fort du nouveau projet, au regard du statut historique dont jouit Zidane auprès de Mbappé, et de l'estime réciproque entre les deux parties.

Mais les premiers mois ont révélé que le respect mutuel ne suffit pas nécessairement à garantir l'harmonie sur le plan technique, surtout lorsqu'il s'agit d'un joueur du calibre de Mbappé, habitué à être le pivot du projet offensif de toute équipe dont il porte le maillot.

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Désormais, Zidane se retrouve face à un test précoce, après que la blessure de son capitaine a coïncidé avec des rapports faisant état de désaccords tactiques et de tensions entre les deux parties, outre le sentiment de malaise de la star du Real dans le vestiaire.

Et alors que Zidane attend le retour de Mbappé, la question la plus importante demeure : l'entraîneur peut-il contenir sa principale star et remettre la relation sur sa trajectoire normale, ou bien les désaccords précoces vont-ils se transformer en une guerre qui menace son projet avec l'équipe de France ?

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Quant aux spéculations sur une blessure politique ou sur une absence volontaire de Mbappé, elles restent jusqu'à présent du domaine des conjectures que ne soutient aucune preuve fiable, mais la coïncidence du problème physique avec les désaccords rendus publics rend difficile d'ignorer les interrogations entourant l'avenir de la relation entre les deux parties.

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