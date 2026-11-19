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La blessure du Français Aurélien Tchouaméni offre une nouvelle chance au Brésilien Vinicius Junior de retrouver sa place de titulaire au Real Madrid, les absences au milieu de terrain ayant ouvert la porte à José Mourinho pour envisager une nouvelle répartition des rôles au sein de l'équipe.

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Selon le quotidien espagnol « Marca », l'entraîneur portugais envisage d'associer Arda Güler et Bernardo Silva au poste de sentinelle, avec Vinicius et Yan Diomande sur les ailes, afin de tirer profit du potentiel offensif de la Maison Blanche lors des prochaines échéances.

Le Real Madrid s'apprête à reprendre le fil de la Liga face au Celta Vigo, samedi prochain, au stade Santiago Bernabéu. Le retour de l'équipe après la trêve internationale est très attendu par les supporters, d'autant que les Merengues ont affiché un niveau de jeu et des résultats remarquables entre la première et la deuxième trêve internationale.

Cette trêve internationale semble constituer un tournant important dans la saison de Vinicius. Éloigné des compétitions nationales en raison d'une suspension de quatre matchs, le joueur en a profité pour retrouver son équilibre et s'extraire de la pression qui l'entourait ces dernières semaines, avant de rejoindre la sélection brésilienne et d'y livrer des prestations offensives remarquées qui lui ont redonné confiance.

L'ailier brésilien a inscrit cinq buts lors de deux matchs amicaux avec sa sélection, un doublé face au Japon et un triplé contre Singapour, sans pour autant disputer l'intégralité des deux rencontres, puisqu'il a joué 90 minutes lors de la première et 60 minutes lors de la seconde. Un message clair sur son sens du but retrouvé et sur sa capacité à disputer une place de titulaire au Real Madrid.

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Vinicius avait traversé une période difficile en début de saison, reconnaissant lui-même que sa préparation estivale n'avait pas été idéale sur les plans physique et technique. Il a également dû faire face à une pression supplémentaire liée à son avenir au club, après la signature de son nouveau contrat avec le Real Madrid, un accord qui, selon le joueur, a accru le poids des responsabilités et des attentes autour de lui.

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Mais le retour de Vinicius dans le onze de départ du Real Madrid à l'issue de sa suspension ne s'annonce pas simple sur le plan tactique. L'Ivoirien Yan Diomande a en effet su profiter de son absence pour s'imposer dans les plans de l'équipe, affichant un niveau qui fait de lui un sérieux concurrent au poste d'ailier gauche. Le joueur est également capable d'évoluer sur le côté droit, ce qui offre à Mourinho de multiples options en attaque.

La concurrence se complique encore avec l'éclosion d'Arda Güler au poste d'ailier droit. Le Turc est devenu l'un des éléments clés de la montée en puissance du Real Madrid lors des derniers matchs, grâce à un apport évident à la construction du jeu et à ses déplacements entre les lignes. L'idée de l'écarter face au Celta Vigo ne semble donc pas évidente, bien qu'il ait disputé de nombreuses minutes avec sa sélection pendant la trêve internationale.

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Mourinho tenant à aligner Kylian Mbappé et Jude Bellingham d'entrée, le technicien portugais se retrouve face à une grande abondance offensive avec Vinicius, Diomande et Güler. Trois joueurs se disputent ainsi deux postes en attaque, ce qui l'oblige à chercher des solutions tactiques permettant d'utiliser le plus grand nombre d'éléments possible sans rompre l'équilibre de l'équipe.

C'est là qu'intervient la blessure inattendue de Tchouaméni, survenue lors du rassemblement de l'équipe de France, comme un facteur susceptible de rebattre les cartes pour Mourinho. Elle pourrait lui donner l'occasion de tester Arda Güler aux côtés de Bernardo Silva dans un double pivot, au lieu de s'appuyer sur le milieu habituel, ce qui pourrait permettre d'aligner ensemble Vinicius et Diomande sur les ailes, tout en conservant Mbappé et Bellingham dans le onze de départ.

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Ce schéma représente une solution offensive qui donnerait au Real Madrid une plus grande capacité à exploiter la vitesse et la technique sur les côtés, d'autant que Vinicius et Diomande disposent d'un gros potentiel dans les duels et dans les appels dans le dos des défenses adverses, tandis que Güler et Bernardo Silva peuvent contribuer à la construction des attaques et à la maîtrise du tempo, grâce à leurs qualités techniques et à leur aisance balle au pied.

Cette option n'est toutefois pas sans risque, car Güler et Bernardo Silva ne possèdent pas les mêmes qualités physiques que Tchouaméni au milieu de terrain. Leurs capacités à la récupération du ballon et dans la couverture défensive n'atteignent pas non plus le niveau du milieu défensif français, ce qui pourrait laisser des espaces aux adversaires et exiger de l'équipe une meilleure organisation défensive pour ne pas perdre son équilibre.

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Ce changement devrait être temporaire, en attendant le rétablissement de Tchouaméni et le retour de tout l'effectif à pleine disposition. Mais son absence pourrait offrir à Mourinho l'occasion d'expérimenter une nouvelle combinaison offensive et de mesurer la capacité de Güler et Bernardo à former un duo au milieu de terrain, sans sacrifier les solutions offensives qu'apportent Vinicius et Diomande sur les côtés.

La blessure de Tchouaméni pourrait ainsi passer du statut de casse-tête pour le Real Madrid à celui de nouvelle opportunité pour Vinicius de retrouver sa place de titulaire, ses performances avec le Brésil lui ayant ouvert la voie d'un retour en force. Le match face au Celta Vigo s'annonce donc comme un test important pour les choix de Mourinho, qui dispose d'une grande abondance de talents offensifs, mais doit trouver la place qui convient à chaque joueur dans son équipe.