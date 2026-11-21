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La dernière victoire du Paris Saint-Germain a été assombrie par la blessure de son jeune attaquant Desire Doue. Contraint de quitter le terrain en larmes en première période du match de Ligue 1 disputé samedi, il laisse Luis Enrique face à des questions difficiles sur la profondeur de son effectif.

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Coup dur pour Doue à Nice

Le Paris Saint-Germain a confirmé sa forme en championnat en s'imposant difficilement 3-2 sur la pelouse de Nice, mais sa victoire a été assombrie par la blessure de Doue. L'attaquant de 21 ans venait de donner l'avantage à son équipe sur une passe décisive d'Achraf Hakimi lorsque le drame s'est produit à la 39e minute.

Alors qu'il tentait de protéger le ballon, le genou droit de Doue semble avoir subi une torsion anormale, sans contact avec Sofiane Diop, le joueur niçois. Ses coéquipiers et le personnel médical ont immédiatement compris la gravité de la situation en voyant le jeune attaquant se tenir la jambe, visiblement à l'agonie.

L'international français a finalement été évacué en larmes sur une civière, sous les applaudissements compatissants des supporters des deux équipes à l'Allianz Riviera. Ferran Torres l'a remplacé et a ensuite inscrit le troisième but, décisif, mais l'atmosphère est restée sombre après le match.

Selon les premières indications, le service médical du club craint une possible rupture d'un ligament croisé, qui nécessiterait une longue rééducation. C'est un coup cruel pour un joueur qui s'était imposé comme un élément essentiel de l'attaque parisienne au cours de son impressionnante série de 12 victoires.

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Enrique évoque une blessure « grave »

S'adressant aux médias peu après le coup de sifflet final, Enrique n'a guère cherché à minimiser la gravité de la situation. Le technicien espagnol, dont la profondeur d'effectif a souvent été mise à l'épreuve cette saison, semblait visiblement inquiet en évoquant l'état de son jeune attaquant.

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« Il faudra attendre demain pour savoir, mais c'est une blessure grave. Il est triste et inquiet. Il reviendra plus fort que jamais », a déclaré Enrique aux médias. L'entraîneur a souligné que le club devait attendre les résultats des derniers examens médicaux, prévus dimanche, pour déterminer la nature exacte de la blessure.

Interrogé plus longuement sur Ligue 1+, Enrique a réaffirmé son constat tout en évoquant les dures réalités du sport de très haut niveau. « C'est une blessure grave, c'est clair. On a pu le voir à la télévision. C'est la vie des joueurs professionnels de très haut niveau, on peut voir des situations comme celle-là presque à chaque journée. Il faut l'accepter. Je suis sûr qu'il pourra très bien récupérer et qu'il reviendra encore plus fort. J'ai pu lui parler, il est dans le vestiaire. Il faut attendre les derniers examens pour savoir exactement quelle est la blessure, mais c'est une blessure grave », a expliqué l'entraîneur du PSG.

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Des choix compliqués et le mercato en vue

La perte de Doue est particulièrement douloureuse pour le champion de France en titre, compte tenu de sa liste de blessés déjà bien remplie. Enrique doit déjà composer pour le reste de la saison sans Khvicha Kvaratskhelia, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'un match de Ligue des champions contre Barcelone en octobre.

Malgré l'accumulation des blessures, Enrique a insisté sur le fait que le club s'appuierait sur sa force collective plutôt que de céder à la panique lors du prochain mercato. Interrogé sur d'éventuels renforts en janvier, l'entraîneur est resté serein. « Nous sommes une vraie équipe. Nous sommes toujours ouverts au mercato. Ce n'est pas parce que deux joueurs blessés ne peuvent pas jouer pendant un certain nombre de matches… nous avons d'autres joueurs dans notre équipe. Nous surmonterons cela en équipe. Ce n'est pas la première fois », a-t-il affirmé.