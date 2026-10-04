Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport
Traduit par

Une belle source d'inspiration : Rayan Cherki répond aux rumeurs de dispute avec Olise

France vs Belgique
France
Belgique
UEFA Nations League A
R. Cherki
M. Olise
France
Belgique

Qu'a dit la star de Manchester City ?

Rayan Cherki, le meneur de jeu de Manchester City, a répondu aux rumeurs faisant état d'un différend avec Michael Olise, la star du Bayern Munich et son coéquipier en équipe de France, et ce avant le match face à la Belgique prévu demain soir, lundi, en clôture de la trêve internationale actuelle.

L'équipe de France a disputé trois matches lors de cette trêve internationale, s'imposant à deux reprises contre la Turquie (1-0) et la Belgique (1-0), tout en faisant match nul face à l'Italie (1-1).

Une rumeur publiée par le quotidien français « L'Équipe » a provoqué un vif émoi ce dimanche, le journal faisant état d'un différend entre Rayan Cherki et Michael Olise, précisant que la star du Bayern Munich ne comprenait pas toujours l'attitude du joueur de Manchester City. 

Cherki a rapidement démenti ces rumeurs, via ses comptes sur les réseaux sociaux.

Le joueur de 23 ans a écrit sur son compte personnel « X » : « Encore une pure invention. Quelle belle source d'inspiration ! ».



VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google