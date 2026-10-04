Rayan Cherki, le meneur de jeu de Manchester City, a répondu aux rumeurs faisant état d'un différend avec Michael Olise, la star du Bayern Munich et son coéquipier en équipe de France, et ce avant le match face à la Belgique prévu demain soir, lundi, en clôture de la trêve internationale actuelle.

L'équipe de France a disputé trois matches lors de cette trêve internationale, s'imposant à deux reprises contre la Turquie (1-0) et la Belgique (1-0), tout en faisant match nul face à l'Italie (1-1).

Une rumeur publiée par le quotidien français « L'Équipe » a provoqué un vif émoi ce dimanche, le journal faisant état d'un différend entre Rayan Cherki et Michael Olise, précisant que la star du Bayern Munich ne comprenait pas toujours l'attitude du joueur de Manchester City.

Cherki a rapidement démenti ces rumeurs, via ses comptes sur les réseaux sociaux.

Le joueur de 23 ans a écrit sur son compte personnel « X » : « Encore une pure invention. Quelle belle source d'inspiration ! ».







