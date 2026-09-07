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Andreas Koenigl

Traduit par

Une belle plus-value sur le transfert malgré 0 minute de jeu ! Le RB Leipzig serait sur le point de boucler un transfert de dernière minute

Bundesliga
Mercato
S. Suleiman
RB Leipzig
Al Quadisiya
Saudi Pro League

Suleman Sani quitte apparemment déjà le RB Leipzig après seulement six mois et génère, malgré zéro minute de jeu, une belle plus-value sur le transfert.

Il n’a pas joué la moindre minute pour le RB Leipzig, et pourtant le club a apparemment vendu le jeune Suleman Sani à Al-Qadsiah FC, en Saudi Pro League, avec un confortable bénéfice de trois millions d’euros. C’est ce que rapporte Sky.

Selon ces informations, le club, qui s’est également assuré les services du joyau de City Mahamadou Sangare, va débourser jusqu’à huit millions d’euros, bonus compris, pour l’ailier nigérian de 20 ans. Dans le désert, il devrait signer un contrat de trois ans avec une option pour une saison supplémentaire.

Une confirmation officielle du transfert se fait encore attendre, mais le deal aurait déjà été bouclé avec succès dimanche, dernier jour du mercato en Arabie saoudite.

Sani n’avait rejoint Leipzig que l’hiver dernier en provenance de l’AS Trencin, pensionnaire de première division slovaque, pour cinq millions d’euros, mais, également en raison de blessures, il n’a jamais figuré dans le groupe de l’équipe première de RB.

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