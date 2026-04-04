L'équipe d'Al-Ahli Jeddah a réalisé un exploit sans précédent dans l'histoire de sa participation au championnat professionnel Roshen, après avoir réussi à inscrire deux buts rapides contre Dhamk ce samedi soir, lors de la 27e journée de la compétition, confirmant ainsi sa supériorité technique et consolidant sa position dans la course aux premières places du classement.

Al-Ahli a réussi à marquer deux superbes buts en l'espace de 6 minutes grâce à un but contre son camp de Dhari Al-Anzi, défenseur de Damac, ainsi qu'à un but de l'Anglais Ivan Tony qui a consolidé l'avance.

Selon le réseau Thamania, Al-Ahli a établi un nouveau record dans son histoire de la Ligue professionnelle Roshen, après avoir réussi à marquer des buts lors de 36 matchs consécutifs à domicile, un exploit que le club réalise pour la première fois depuis sa participation au championnat.

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Ce chiffre témoigne de la puissance offensive de l'équipe et de sa stabilité à domicile, et reflète la grande cohésion entre ses joueurs, notamment en attaque, qui a contribué à des performances exceptionnelles et constantes lors des derniers matchs.

Cette performance démontre la capacité de l'Al-Ahly à s'imposer comme un acteur majeur dans la course aux premières places du classement du championnat, et donne à ses supporters des raisons supplémentaires d'être fiers des performances de l'équipe sur la scène nationale.