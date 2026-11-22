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Lamine Yamal et Fermín López continuent de confirmer leur importance dans le dispositif offensif de Barcelone. Le duo a joué un rôle de premier plan dans les résultats de l'équipe cette saison, et leur association continue de peser dans la création des buts et dans la menace portée sur le but adverse.

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Les chiffres actualisés illustrent l'ampleur de l'impact des deux joueurs en Liga : Yamal en est à 19 contributions décisives, contre 13 pour Fermín, un bilan qui reflète la diversité de leurs rôles offensifs et leur capacité à peser sur le résultat.

Yamal a disputé 13 matchs dans la compétition cette saison, pour un total de 1 085 minutes, au cours desquelles il a inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives. Il totalise ainsi 19 contributions décisives, soit plus d'une par match en moyenne.

Fermín, lui, a pris part à 12 matchs de Liga pour 844 minutes de jeu. Il a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives, ce qui porte son total de contributions décisives à 13.

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La relation offensive entre les deux joueurs prend une dimension supplémentaire au regard des statistiques de passes décisives. Fermín est en effet le joueur qui a le plus profité des passes décisives de Yamal toutes compétitions confondues cette saison, l'ailier espagnol lui ayant offert 4 buts.

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Fait notable, les trois dernières passes décisives de Yamal ont toutes été pour Fermín, selon les données d'Opta. Une preuve de la répétition de cette connexion lors des derniers matchs, qui offre à Barcelone l'une des sources de danger sur lesquelles l'équipe peut compter dans le dernier tiers.

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La dernière contribution de Fermín est intervenue ce dimanche face à Villarreal : il a inscrit le deuxième but de Barcelone lors de la rencontre remportée 3-2 par le club catalan au Camp Nou, dans le cadre de la 13e journée de Liga.

L'écart entre les chiffres des deux joueurs traduit la différence de nature de leur influence. Yamal devance son coéquipier au total des contributions décisives grâce à ses buts et à ses passes décisives, tandis que Fermín affiche un bilan remarquable au vu de son temps de jeu, avec 8 buts en 844 minutes.

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Barcelone a de nouveau creusé l'écart sur son rival, le Real Madrid, qui avait atteint la barre des 33 points hier grâce à sa victoire 2-1 contre le Celta Vigo. Le club catalan occupe désormais la tête du classement avec 36 points.

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