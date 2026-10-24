Le Real Madrid a fait son retour cet été vers l'entraîneur portugais José Mourinho, après des saisons successives sans le moindre titre majeur, dans un contexte marqué par une série de problèmes que les précédents entraîneurs n'avaient pas réussi à résoudre.

C'est ce qu'a rapporté le quotidien britannique The Athletic, qui a dévoilé les détails de la méthode de Mourinho dans sa gestion des joueurs, les changements qu'il a opérés depuis son retour au club merengue, ainsi que sa manière de tenter de régler les problèmes dont souffre l'équipe.

La décision de recruter Mourinho pour la deuxième fois a avant tout été prise par Florentino Pérez, le président du Real Madrid, âgé de 79 ans, qui a toujours gardé un grand respect pour l'entraîneur portugais depuis son premier passage avec l'équipe entre 2010 et 2013.

Le Real Madrid a par ailleurs versé 15 millions d'euros à Benfica pour résilier le contrat de l'entraîneur, soit l'équivalent de 12,5 millions de livres sterling ou de 16,8 millions de dollars, ce qui reflète l'estime dont il jouit au sein du club.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Lorsque Mourinho a officiellement pris ses fonctions en juin, il est devenu le quatrième entraîneur du Real Madrid depuis mai 2025, après Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa, mais son travail avec le club avait en réalité commencé le mois précédent.

En mai, le processus de planification sur la manière de remettre l'équipe sur les bons rails s'est enclenché, en identifiant les cibles potentielles sur le marché des transferts et en travaillant à restaurer la culture compétitive du club, dans le but de réduire l'écart avec Barcelone en Espagne et avec ses concurrents en Ligue des champions à l'échelle européenne.

Le match de dimanche au Camp Nou reflétera l'ampleur des progrès réalisés par le Real Madrid dans cette direction, d'autant que Barcelone, leader de la Liga, devance déjà de 6 points le club merengue, troisième, au terme de 9 journées.

Le premier affrontement entre les deux rivaux la saison dernière, qui s'était soldé par une victoire 2-1 du Real Madrid à domicile, en octobre également, avait déjà marqué le début de l'apparition des désaccords entre Xabi Alonso et certaines stars de l'équipe durant les premiers mois de sa première saison, en raison de ses nouvelles méthodes, qui incluaient l'imposition de règles plus strictes aux entraînements et un accent accru sur l'analyse tactique.

Getty Images





Certains observateurs s'attendaient peut-être à ce que Mourinho adopte une approche autoritaire pour affronter les défis auxquels il fait actuellement face, mais cela ne s'est pas produit, selon ce qu'ont confirmé plusieurs sources ayant parlé au journal, toutes étroitement au fait de ce qui se passe au sein du club, mais ayant demandé à conserver l'anonymat faute d'autorisation de commenter.

Une source au sein du complexe d'entraînement de Valdebebas, qui appartient au Real Madrid, a déclaré : « Il n'y a eu ni approche radicale ni changements drastiques. »

Une autre source proche du vestiaire a ajouté : « La principale différence, c'est que Mourinho jouit d'une autorité parce qu'il est Mourinho. »

Et de poursuivre : « Les joueurs qui jouent moins ne sont pas tous heureux, mais il n'y a pas de situations tendues ni d'échanges d'accusations, comme cela s'était produit l'an dernier. Si Mourinho dit que les choses se passeront de cette manière, elles se passeront ainsi. »

La première démarche entreprise par Mourinho pour préparer sa mission, en mai dernier, a été de demander des informations sur la situation du club et de l'équipe, à travers des discussions avec des personnes qu'il connaît depuis son premier passage au Real Madrid, en plus de solliciter des rapports de tous les départements, comportant de nombreux détails précis.

Un spécialiste de l'un de ces départements a déclaré : « Il nous a posé beaucoup de questions, mais il n'a rien imposé. Il a suivi de près presque tous les domaines, et il veut être au courant de tout ce qui peut avoir un impact sur les joueurs. »

Mourinho a également veillé à faire connaissance avec les joueurs individuellement, au moyen de quelques appels téléphoniques, mais les échanges se sont déroulés pour l'essentiel par messages, étant donné que beaucoup d'entre eux étaient avec leurs sélections nationales pour disputer la Coupe du monde.

Getty Images





Les échanges se sont ensuite poursuivis de manière régulière, et les sources soulignent que la facilité de communication avec l'entraîneur a été l'une des caractéristiques les plus marquantes de sa période actuelle, ce qui représente une différence nette par rapport à l'ambiance qui régnait dans la relation entre l'équipe première et le staff technique de Xabi Alonso la saison dernière.

Une source proche de l'un des joueurs cadres a déclaré : « Il sait comment leur parler, et c'est essentiel dans un vestiaire qui compte un si grand nombre de fortes personnalités. »

Cela ne signifie pas que Mourinho a réussi comme par magie à mettre fin aux problèmes chroniques dont souffre le Real Madrid, car la relation sur le terrain entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior demeure une source d'inquiétude, par exemple.

Malgré l'amélioration des performances depuis que Arda Güler a obtenu un rôle plus important et que Federico Valverde a été repositionné au poste de latéral droit, tout le monde est conscient que l'équipe dispose encore d'une grande marge de progression, un sujet qui est abordé au sein du vestiaire.

Le département médical a connu l'un des changements les plus notables au cours de l'été, avec le retour du Dr Niko Mihic au poste de responsable du département, après avoir repris ses fonctions en janvier dernier, une vaste restructuration ayant été menée, incluant le départ de deux membres du personnel et le recrutement du Dr Alexander Cruz en provenance de Monaco.

Un plan a été mis en place pour instaurer un contrôle plus strict de l'état physique des joueurs durant la saison en cours, en augmentant les mesures de prévention, les séances en salle de musculation et les programmes de récupération après les matchs, dans le but d'éviter les blessures.

Lors d'une conférence de presse plus tôt ce mois-ci, Mourinho a déclaré que le Real Madrid était arrivé à la mi-octobre « pour la première fois au cours des dix dernières années » sans qu'« aucun joueur » ne soit blessé.

Les séances d'entraînement sous la direction de Mourinho durent un peu moins longtemps, leur durée oscillant entre une heure et une heure et quart au maximum, mais elles se caractérisent par une forte intensité, avec un accent toujours mis sur le ballon. L'entraîneur s'est également efforcé de mettre en avant les raisons techniques derrière tout ce qu'il prévoit de mettre en œuvre sur le terrain.

Getty Images





Il est demandé aux joueurs d'arriver au centre d'entraînement avant chaque séance avec une avance comprise entre une heure et demie et deux heures, en devant y prendre le petit-déjeuner ensemble.

Quant aux réunions d'analyse vidéo, elles se limitent aux jours qui précèdent les matchs, bien que des séances supplémentaires soient organisées dans des cas précis pour certains joueurs.

Les sources indiquent que le respect des horaires s'est amélioré et que la discipline au sein de l'équipe est devenue plus rigoureuse, mais des images récentes ont montré que les joueurs n'arrivent pas toujours à l'heure fixée.

Sur le plan de l'académie des jeunes, Mourinho lui a témoigné un grand intérêt, bien qu'elle n'occupe manifestement pas une place centrale dans son plan de constitution de l'équipe. Son adjoint João Tralhão assure le rôle de principal relais avec l'académie, mais l'entraîneur portugais a demandé, peu de temps après son arrivée, des rapports de la direction de l'académie sur tous les joueurs selon leur poste, depuis l'équipe des moins de 19 ans jusqu'au Real Madrid Castilla, l'équipe réserve qui regroupe les diplômés de l'académie et évolue en troisième division espagnole.

Depuis lors, Mourinho a commencé à choisir les joueurs qu'il souhaite intégrer aux entraînements avec l'équipe première ou convoquer pour les matchs, alors que le choix reposait auparavant davantage sur d'autres critères, comme les joueurs jouant moins régulièrement avec le Castilla ou le Real Madrid C.

À l'instar de Xabi Alonso, Mourinho a réduit le nombre de personnes qui se déplacent avec l'équipe pour les matchs à l'extérieur, afin d'éviter la présence d'un grand nombre d'individus autour des joueurs lorsqu'il n'y en a pas réellement besoin. Toutefois, il ne semble pas y avoir d'inquiétude quant à une fuite des compositions de départ.

Getty Images





Mourinho préfère informer le groupe des noms des joueurs qui débuteront les matchs la veille de leur disputation, ce qui peut paraître surprenant au regard de la sensibilité de cette question lors de son premier passage au Real Madrid, ainsi que de la grande colère qu'avaient provoquée les fuites des compositions de départ lors de son expérience précédente avec Benfica.

L'entraîneur portugais considère que cette méthode constitue un bon moyen de motiver les joueurs et de les aider à se préparer mentalement comme il se doit, en plus d'éviter les ambiances tendues le jour du match.

Le Real Madrid a aussi connu de vastes discussions internes à propos du nombre d'heures que Mourinho et les membres de son staff technique passent à Valdebebas, une source informée de la routine de l'entraîneur ayant déclaré : « Il y dort presque la plupart des jours. »

Il était important pour Mourinho, dès le départ, de lancer un processus de changement visant à ancrer une nouvelle culture quotidienne au sein du club, et il est conscient que ce processus ne donnera pas de résultats immédiats.

Mourinho et son nouveau groupe passeront dimanche leur test le plus difficile jusqu'à présent, dans le Clásico contre Barcelone.



