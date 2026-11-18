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Les récents changements sur le banc de Manchester United relancent les interrogations sur l'avenir de son capitaine Bruno Fernandes, d'autant que la fin de son contrat approche sans qu'aucun accord n'ait été trouvé pour une prolongation. Alors que le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino vient d'arriver, une ancienne star de Manchester United a avancé le nom d'un joueur qu'il juge capable de porter le projet de l'équipe dans les années à venir.

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Ashley Young estime qu'il est temps de commencer à réfléchir à un successeur pour Fernandes, tout en reconnaissant le rôle majeur joué par le Portugais depuis son arrivée à Manchester United en provenance du Sporting Lisbonne en janvier 2020, lui qui est resté l'un des meilleurs joueurs de l'équipe ces dernières années.

« Il a été extraordinaire pour le club, il a été le joueur phare, mais il s'est passé beaucoup de choses. Il a refusé une nouvelle offre de prolongation, d'après ce qu'on entend », a déclaré Young dans l'émission « Overlap Daily ».

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« On veut bâtir une équipe autour d'un joueur. Il aura 33 ans l'année prochaine. L'âge n'est qu'un chiffre, mais il n'est plus à son meilleur niveau. Je ne dis pas qu'il est fini, mais il vieillit désormais », a-t-il ajouté.

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Fernandes entre dans les derniers mois de son contrat, après avoir refusé, selon la presse, deux offres de prolongation. Manchester United dispose d'une option lui permettant de prolonger le contrat de son capitaine d'un mois supplémentaire, ce qui pourrait empêcher un départ libre l'été prochain, sans pour autant garantir son maintien, puisque le club resterait en mesure de le vendre au cours de l'année 2027 s'il décidait d'activer cette clause, selon le site Metro.

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Un successeur à Bruno venu de Premier League

Young a désigné le remplaçant qu'il juge idéal : Morgan Gibbs-White, joueur de Nottingham Forest et international anglais. Selon lui, le milieu de terrain, qui fêtera ses 27 ans en janvier prochain, possède le profil requis pour occuper le poste de meneur de jeu et porter un nouveau projet à Old Trafford.

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« Pour ma part, j'irais recruter Morgan Gibbs-White. Je lance ce nom, mais on pense à un joueur qui évolue au poste de meneur de jeu, et on veut construire une équipe autour de lui », a déclaré Young, avant de poursuivre : « Il est jeune et ambitieux, et il vient tout juste d'intégrer la sélection anglaise. Je pense qu'il a le potentiel pour jouer dans un plus grand club, avec tout le respect que je dois à Nottingham Forest. Je vois en lui un joueur dont Manchester United a besoin pour ses meilleures années. »

« Il en a fait assez avec Nottingham Forest pour prouver qu'il est capable de jouer dans un plus grand club comme Manchester United, et d'y supporter la pression et les responsabilités », a-t-il encore ajouté. Gibbs-White est lié à Forest jusqu'en 2028, ce qui rend son éventuel recrutement tributaire de la volonté de son club de le laisser partir.

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