Manchester City a officiellement annoncé le recrutement de l'ailier Iliman Ndiaye en provenance d'Everton, dans le cadre d'un transfert dont la valeur totale s'élève à 65 millions de livres sterling.

Selon Sky Sports, l'accord prévoit qu'Everton perçoive 60 millions de livres sterling comme montant fixe, auxquels s'ajoutent 5 millions de livres sterling sous forme de primes et de variables.

D'après le communiqué de Manchester City, le joueur âgé de 26 ans a signé un contrat courant sur 5 ans avec le club.

Le transfert de Ndiaye à Manchester City est intervenu après l'échec du club dans sa tentative de recruter le Néerlandais Cody Gakpo, Liverpool ayant refusé une offre de 80 millions de livres sterling pour céder son joueur, ce qui a poussé City à se tourner vers l'ailier d'Everton comme solution de rechange.

Liverpool était hésitant à accepter le départ de Gakpo en raison des craintes liées à sa capacité à recruter un remplaçant adéquat avant la fermeture du marché des transferts.

City cherchait à renforcer ses options au poste d'ailier, en plus du recrutement d'un milieu de terrain, après avoir autorisé plus tôt dans le mois les départs de Savio et Omar Marmoush vers Tottenham.

Le départ de ce duo a réduit les options d'Enzo Maresca sur les ailes, puisque le banc de touche de l'équipe lors de la victoire contre Crystal Palace vendredi ne comptait aucun ailier, tandis que Phil Foden a débuté la rencontre au poste d'ailier, bien que l'entraîneur ait reconnu qu'il n'est pas un ailier de nature.

Cela survient au moment où Manchester City s'apprête à annoncer son grand transfert avec l'arrivée d'Enzo Fernández en provenance de Chelsea, le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League, selon plusieurs rapports de presse.

Ndiaye a déclaré, après la finalisation de son transfert : « J'ai travaillé toute ma vie pour obtenir une chance comme celle-ci ».

Il a ajouté : « Manchester City est l'un des meilleurs clubs du monde, et je l'ai vu remporter tous les titres depuis mon enfance. Pouvoir écrire mon propre chapitre dans une histoire aussi exceptionnelle représente la chance d'une vie, et je suis déterminé à la saisir à deux mains ».

Il a poursuivi : « Mon parcours n'a pas toujours été facile, mais j'ai toujours cru en ma capacité à jouer avec une équipe qui se bat pour les plus grands titres, et maintenant je suis ici. C'est un sentiment absolument formidable ».

Le joueur a précisé : « J'aime jouer le ballon au sol au sein d'une équipe offensive qui cherche à marquer le plus de buts possible, et c'est pourquoi je sais que Manchester City est l'endroit idéal pour moi ».

De son côté, le directeur sportif du club, Hugo Viana, a déclaré : « Iliman est un footballeur extrêmement talentueux. Il a travaillé très dur pour atteindre ce niveau, et dès ma première conversation avec lui, il était immédiatement évident à quel point il est humble et déterminé à devenir le meilleur joueur qu'il puisse être ».

Il a ajouté : « Je n'ai pas le moindre doute sur le fait que les supporters de Manchester City prendront beaucoup de plaisir à le voir jouer sous le maillot de l'équipe ».

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