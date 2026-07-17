Une alerte grave plane sur la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine

New York et le New Jersey se préparaient à accueillir l’événement phare du football mondial, mais une menace inattendue est survenue à quelques jours du coup d’envoi. Au lieu de se concentrer sur les préparatifs techniques de la rencontre tant attendue entre l’Espagne et l’Argentine, tous les regards se tournent désormais vers le ciel : la fumée dense provoquée par les feux de forêt canadiens suscite une inquiétude grandissante quant à la possibilité de disputer le match dans des conditions sûres.

Les autorités locales monitorent la qualité de l’air 24 heures sur 24 ; si les prévisions météorologiques actuelles sont encourageantes, la décision finale sera prise en fonction de l’évolution de la situation dans le ciel du New Jersey au cours des prochaines heures, selon lejournal espagnol « Marca ».

New York s’est réveillée avec un horizon de Manhattan masqué par un voile de brouillard gris, et les masques ont refait leur apparition dans les rues pour la première fois depuis la pandémie de coronavirus.

À trois jours de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, les incendies qui ravagent le Canada placent le plus grand événement footballistique de la planète sous la menace d’un facteur environnemental imprévu.

Le Dr Courtney Howard, médecin urgentiste et représentante de l’Alliance mondiale pour le climat et la santé, rappelle : « Les joueurs ne devraient pas s’entraîner en plein air lorsque la qualité de l’air atteint des niveaux dangereux. Je recommande de rechercher des installations couvertes dotées d’un système de purification de l’air. »

Malgré ces inquiétudes, la Fédération internationale de football (FIFA) n’a pour l’instant pas évoqué la possibilité de reporter la rencontre. La fumée des incendies maintient le stade MetLife sous haute surveillance, non pas en raison d’un danger immédiat pour la rencontre, mais parce que la qualité de l’air est devenue la principale préoccupation des autorités sanitaires et météorologiques de New York et du New Jersey.

L’indice de qualité de l’air… le chiffre qui pourrait sceller le sort de la finale.

Les autorités sanitaires américaines ont déjà diffusé des alertes conseillant de limiter les activités physiques en extérieur et invitant les personnes souffrant de pathologies respiratoires à redoubler de prudence.

Tous les regards sont rivés sur l’indice de qualité de l’air (AQI), baromètre des particules fines susceptible de fluctuer fortement en quelques heures selon la direction et la vitesse du vent.

Ce ne sont pas le ciel gris ni l’odeur de fumée qui se répandent dans la région métropolitaine de New York qui seront déterminants pour la tenue du match, mais bien la valeur réelle de l’indice de qualité de l’air, comme l’a confirmé le journal « Marca ».

Dès que l’indice franchit certains seuils, les autorités estiment que l’air n’est plus sûr pour un effort intense.

Jeudi, les stations de surveillance ont relevé des indices oscillant entre « malsain pour les groupes sensibles » et « dangereux » dans certaines zones du New Jersey à certaines heures.

Reste une inconnue de taille : la FIFA n’a toujours pas fixé de seuil officiel de qualité de l’air susceptible de justifier le report d’une rencontre.

Par conséquent, toute décision éventuelle reposera sur l’évaluation conjointe des autorités sanitaires et des services météorologiques si l’indice atteint des niveaux dangereux au moment du match, selon le journal « Marca ».

La pluie redonne un peu d’optimisme aux organisateurs

Malgré l’inquiétude ambiante, les prévisions météorologiques offrent aux organisateurs un motif d’espoir quant au maintien de la finale à la date prévue.

Les modèles météorologiques annoncent de fortes pluies samedi, suivies de l’arrivée d’un front froid dans la nuit de samedi à dimanche, susceptible de disperser la fumée qui plane au-dessus de New York et du New Jersey avant le coup d’envoi.

Dans ce contexte, ni les autorités américaines ni la FIFA ne prévoient pour l’instant de reporter la finale.

Les experts rappellent toutefois que la dispersion de la fumée dépend directement de la direction des vents, ce qui peut faire évoluer rapidement la situation ; les données sur la qualité de l’air sont donc actualisées en continu, 24 heures sur 24.

Dans ce contexte, le Dr Courtney Howard a souligné le danger que représente l’exposition des athlètes à de telles conditions, déclarant : « Ce sont des athlètes de haut niveau qui inhalent de très grandes quantités d’air pendant l’effort. Ils ne devraient pas s’entraîner en plein air lorsque la qualité de l’air devient dangereuse ; je leur recommande de se tourner vers des infrastructures couvertes où l’air est pur. »

Ces mises en garde interviennent après que l’équipe d’Espagne, dirigée par Luis de la Fuente, a effectué une séance d’entraînement à East Hanover malgré le voile de fumée qui enveloppait la région.