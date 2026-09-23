Les autorités sénégalaises ont repris l'enquête sur les « soupçons de corruption » qui ont entaché l'élection d'Abdoulaye Fall à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, la police de la capitale Dakar ayant entamé « une série d'auditions ».

Selon le journal sénégalais « L'Observateur », Mustapha Bitèye sera le premier à être entendu, lundi prochain, suivi dans la semaine par Abdoulaye Fall, actuellement en dehors de Dakar mais informé de sa convocation, puis d'autres responsables de l'appareil fédéral.

À lire aussi

Offensive catalane contre le Ballon d'Or : merci, le Barça n'en veut pas

Cañizares : les attaquants du Real Madrid se comportent atrocement sans ballon !

L'affaire remonte à une plainte déposée par Mamadou Kandji contre le président de la Fédération, aux côtés d'Elimane Lam, Moussa Mbaye, Mustapha Bitèye et Ndiambé Diop.

Ces derniers sont soupçonnés d'être impliqués dans « l'achat de voix » et « la promesse d'avantages illégaux » afin d'influer sur le processus du scrutin, selon le groupe « Fewtor Media ». Le ministère public avait ordonné l'ouverture d'une enquête en septembre 2025.

Cette crise intervient à un moment où la Fédération sénégalaise fait face à d'autres dossiers, notamment celui du sort du titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 examiné devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

La Confédération africaine de football (CAF) avait retiré le titre au Sénégal, après une finale controversée face au Maroc à Rabat, et avait proclamé la victoire du Maroc sur le score de (3-0) en raison du forfait de l'adversaire, tandis que la Fédération sénégalaise s'accroche au résultat obtenu sur le terrain, à savoir la victoire des Lions de la Teranga (1-0) après prolongation.

Le Tribunal arbitral du sport a fixé une audience au 8 octobre 2026, sans annoncer pour l'instant de date pour le verdict final.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».