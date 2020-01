Unai Emery sur Ozil : "Il est au-dessous des top joueurs"

Le coach espagnol, Unai Emery, a expliqué pourquoi il ne faisait pas régulièrement jouer son milieu allemand, Mesut Ozil.

L'ancien manager d' , Unai Emery, affirme que Mesut Ozil est "un peu en-dessous des meilleurs joueurs du moment", jugeant que le meneur de jeu allemand a eu du mal à être régulier et aussi à répondre aux exigences physiques de la .

Emery, qui est toujours inactif suite à son départ de l'Emirates Stadium, a eu une relation conflictuelle avec l'ancien joueur du . Il l'a notamment souvent laissé sur le banc, malgré que les Gunners manquaient cruellement d'un joueur créatif dans l'entrejeu.

Sous Mikel Arteta, Ozil est revenu au devant de la scène. L'expérimenté milieu offensif a lui-même admis qu'il est beaucoup plus heureux sous la direction de son nouveau coach. Mais Emery reste inflexible sur son évaluation des qualités du champion du monde 2014. "C'est un très bon joueur, c'est clair", a déclaré le technicien de 48 ans lors d'une interview accordée à Marca. "Mais les exigences physiques en Premier League sont élevées. Ses performances sont imprévisibles. Il est un peu en dessous des meilleurs joueurs en ce moment. Parfois, Arsenal joue mieux avec lui, mais d'autres fois, il ne fait pas une grande différence."

Emery estime que même avec Arteta comme coach, Ozil n'a pas encore atteint son potentiel maximum, mais a admis que l'atmosphère autour du club semble être beaucoup plus positive depuis son départ. «Mikel a beaucoup d'expérience en tant que footballeur et a travaillé aux côtés de Pep [Guardiola à ], qui est l'un des meilleurs. Il correspond parfaitement au profil d'un entraîneur d'Arsenal. Il joue une formation 4-2-3-1 comme moi - Ozil est toujours leur n ° 10 et cherche lentement son identité. Mais avec mon départ, l'atmosphère hostile s'est détendue. Les résultats ne sont pas les meilleurs pour le moment, mais vous devez donner à [Arteta] le temps de les améliorer. »