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Unai Emery n’a pas caché sa déception après le match nul frustrant d’Aston Villa face à Fulham à Villa Park (1-1). Malgré l’avantage pris au score, Aston Villa n’a pas su tirer profit de sa domination initiale, laissant son entraîneur déplorer une série d’occasions manquées.

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Une domination en première période mal exploitée

Villa abordait le match de Premier League de samedi avec l’ambition de faire de Villa Park une forteresse, mais a quitté la pelouse avec le sentiment d’avoir laissé filer deux points. L’équipe à domicile a entamé la rencontre avec détermination, se créant plusieurs occasions et obtenant même un penalty qui aurait pu changer la physionomie de la soirée. Si Nicolas Jackson a fini par trouver le chemin des filets pour donner l’avantage à Villa à la pause, l’incapacité à creuser l’écart a coûté cher lorsque le malheureux but contre son camp de Zion Suzuki a permis à Fulham d’égaliser après la reprise.

Revenant sur la prestation de son équipe, Emery a reconnu que, malgré sa maîtrise des 45 premières minutes, elle avait fini par payer son manque de réalisme. « C’est un résultat décevant, mais juste. Nous avons essayé de rester réguliers, de progresser et d’obtenir un résultat à domicile. Nous essayons de faire de Villa Park notre forteresse et nous avançons dans cette direction. Nous n’avons pas gagné, mais nous n’avons pas perdu non plus. Lors de nos derniers matches ici, en Ligue des champions comme en Premier League, nous avons progressé, mais aujourd’hui, c’est décevant parce que nous n’avons pas gagné. Le résultat est juste », a expliqué l’entraîneur de Villa sur le site officiel du club.

Deux mi-temps bien différentes à Villa Park

Le contraste entre les deux périodes a été saisissant : Villa a perdu le contrôle du match après la reprise. Fulham est revenu des vestiaires avec un regain d’énergie, faisant reculer les locaux et dominant la partie centrale de la rencontre. Emery a salué la discipline tactique des visiteurs et leur capacité à exploiter les espaces apparus dans le milieu de terrain de Villa, obligeant Zion Suzuki à réaliser plusieurs arrêts importants avant l’égalisation.

« Ils l’ont mérité eux aussi, parce qu’ils jouent bien, sont organisés et se sont créé des occasions. Nous avons davantage dominé en première période et nous nous sommes créé plus d’occasions qu’en seconde. Nous avons obtenu des corners en attaque et un penalty. Nous avons parfois concédé des situations de transition et d’autres occasions, et ils se sont aussi montrés efficaces défensivement. Ils ont réussi à déjouer notre pressing et nous avons eu besoin de notre gardien, Zion Suzuki, pour effectuer plusieurs arrêts », a reconnu Emery.

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La régularité reste la principale préoccupation

Pour Emery, la principale source de frustration a été le manque de régularité affiché par ses joueurs sur l’ensemble des 90 minutes. Après un début de match dominateur, Villa a perdu en maîtrise du ballon et du terrain, permettant à Fulham de prendre confiance. Malgré un sursaut dans les 20 dernières minutes, au cours desquelles Villa s’est créé suffisamment d’occasions pour arracher la victoire, l’entraîneur a estimé que la prestation d’ensemble ne méritait pas les trois points, compte tenu de la seconde période.

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« La première période nous a été, dans l’ensemble, plutôt favorable. Pendant les 20 premières minutes de la seconde période, ils ont poussé, dominé et se sont créé des occasions. Ils ont obtenu des corners en attaque et nous n’avons pas conservé la même régularité dans la possession et la domination qu’en première période. Ce match nul est donc un résultat juste. Dans les 15 à 20 dernières minutes, nous avons de nouveau poussé et créé quelques occasions. Nous aurions pu gagner le match », a poursuivi Emery.

Place au défi de la Ligue des champions

Le résultat contre Fulham désormais derrière lui, Villa doit rapidement se reconcentrer avant une période chargée sur plusieurs tableaux. Un rendez-vous européen en milieu de semaine lui offrira une occasion immédiate de rebondir, avant un match de championnat très attendu contre Manchester United. Emery considère cette période comme un obstacle mineur dans la progression du club et reste optimiste quant à la capacité de son effectif à tirer les leçons des erreurs commises lors du match nul de samedi soir.

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« Nous allons continuer à avancer. Notre prochain match, mardi, est en Ligue des champions et nous allons essayer de le préparer du mieux possible. Ensuite, avant la trêve, nous jouerons contre Manchester United avec l’objectif de poursuivre notre progression. Il reste du travail et, bien sûr, même si ce résultat est décevant pour nous, nous allons continuer à avancer, à analyser et à nous améliorer », a conclu Emery.