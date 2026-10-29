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Un vote polémique : Ronaldo a-t-il remporté son premier Ballon d'Or grâce à l'argent ?

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É.-U.

Messi était-il le plus méritant ?

La manière dont le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a remporté le prix du meilleur vainqueur du Ballon d'Or de l'histoire a suscité la polémique au cours des dernières heures.

Le magazine français « France Football » a annoncé, hier mercredi, le sacre de Ronaldo au prix « BOAT », en tant que meilleur joueur de l'histoire des lauréats du Ballon d'Or, récompense qu'il avait remportée en 2008 avec Manchester United.

La star portugaise a devancé son rival argentin Lionel Messi au vote, « la Pulga » terminant à la deuxième place pour le Ballon d'Or qu'il avait remporté en 2012 avec Barcelone.

Le journal espagnol « Marca » a confirmé, citant le magazine « France Football », que le système de vote autorisait toute personne à exprimer son vote, même à plusieurs reprises, moyennant le paiement d'un euro par vote.

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En vertu de ce système, 5 009 personnes ont voté plus d'une fois, tandis que 4 665 personnes ont voté de deux à quatre fois, 44 personnes de 10 à 26 fois, et 300 personnes de 5 à 9 fois.

Le journal a indiqué que le magazine français a récolté une somme d'argent colossale grâce aux votes effectués par les supporters, afin de sacrer leurs stars préférées du prix du meilleur Ballon d'Or de l'histoire.

Cette méthode a suscité la polémique, notamment parmi les fans de la star argentine Lionel Messi, qui ont estimé qu'il était le plus légitime à recevoir ce prix, au titre de l'édition 2012 lors de laquelle il avait inscrit 91 buts.

À noter que Messi demeure le joueur le plus titré au Ballon d'Or de l'histoire, l'ayant remporté à 8 reprises, contre 5 fois pour la star portugaise Cristiano Ronaldo.

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