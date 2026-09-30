« Un visage différent » : Scaloni va-t-il changer l'« identité » de l'Argentine de l'après-Messi ?

Le sélectionneur de l'équipe d'Argentine, Lionel Scaloni, a déclaré que son équipe allait chercher une manière différente de jouer après la retraite de Lionel Messi, affirmant que les matchs amicaux actuels seront consacrés à l'expérimentation tactique.

Ces propos ont été tenus lors d'une conférence de presse organisée par Scaloni à Cordoue, avant le match amical face à la Bolivie, premier test officiel de l'Argentine dans l'ère post-Messi.

Scaloni a déclaré, selon les propos rapportés par le site Goal : « Nous allons trouver une manière de jouer différemment. C'est l'objectif de ces matchs : expérimenter. Cela dit, notre style de base reste axé sur la maîtrise du ballon. À partir de là, nous verrons comment nous adapter. »

Scaloni fait face à un défi immense : compenser l'absence d'une légende auteur de 125 buts en sélection, le record du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Argentine.

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Messi avait annoncé sa retraite internationale à la fin du mois d'août dernier, avant de disputer son match d'adieu officiel face au Bénin au stade Monumental la semaine prochaine.

Scaloni a précisé que le maillot numéro 10 resterait vacant jusqu'au match d'adieu, indiquant que l'équipe n'était pas tenue de l'attribuer à un joueur lors des matchs actuels.

Il a ajouté : « L'idée est qu'un des joueurs le porte finalement, compte tenu de la valeur particulière qu'il représente. Nous n'avons pas encore décidé qui le portera. »

Concernant la composition, il a indiqué que la plupart des joueurs qui ont participé à la finale de la Coupe du monde 2026, où l'Argentine s'est inclinée 1-0 face à l'Espagne, seront présents lors de cette trêve internationale.

En revanche, de nouveaux joueurs devraient avoir leur chance, parmi lesquels Nico Paz, Roman Vega, Santiago Castro et Valentín Barco.

L'Argentine affronte la Bolivie dans la nuit de jeudi au stade Mario Alberto Kempes de Cordoue, puis se mesurera au Burkina Faso dimanche, avant de revenir à Buenos Aires le 7 octobre pour faire ses adieux à Messi.



