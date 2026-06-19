Le FC Barcelone poursuit sa veille sur les jeunes talents de la Coupe du monde 2026 pour nourrir son projet sportif futur.

Le dernier nom à avoir rejoint la short-list du département sportif est celui du défenseur australien Lucas Harrington, 18 ans, qui évolue au sein du club américain des Colorado Rapids.

Selon le journal Sport, le club catalan suit de près les performances du jeune défenseur de 1,93 m.

Le club catalan a déjà rencontré l’entourage du joueur en avril dernier pour étudier la possibilité de le recruter ; il ne s’agit donc pas d’une simple rumeur, mais d’un intérêt concret et d’un suivi attentif.

Selon plusieurs médias américains, le club catalan aurait même déjà soumis une première offre d’environ 10 millions d’euros, refusée par le club américain.

Selon ces mêmes sources, le club américain valoriserait son joueur à plus de 20 millions d’euros.

Son physique imposant et son niveau de jeu déjà remarquable ont attiré l’attention dans son pays.

Malgré son jeune âge, il a déjà disputé quatre matchs officiels avec la sélection australienne et figure actuellement au Mondial.