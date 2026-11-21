Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le Bayern Munich a laissé échapper des points face au 1. FC Cologne après une prestation décevante, établissant au passage un triste record du club.

Selon la base de données d’Opta, le club le plus titré d’Allemagne n’a tenté qu’un seul tir devant son public lors du match nul 1-1 contre Cologne. C’est une première depuis le début de la collecte de ces données, en 2004-2005.

Cette prestation offensive sans danger se reflète aussi dans les valeurs d’expected goals (xG) de la rencontre. Alors que le Bayern a atteint 0,94 xG, les statistiques suggèrent que Cologne aurait pu inscrire un deuxième but et ainsi mériter la victoire. L’équipe de Rene Wagner a totalisé 1,94 xG.

Outre le but inscrit par Mikey Moore à la douzième minute, qui avait provisoirement donné l’avantage à Cologne (1-0), cette valeur s’explique surtout par une action peu avant l’heure de jeu, lorsque Jonas Urbig, gardien du Bayern et remplaçant de Manuel Neuer, a brillamment repoussé une double occasion de Said El Mala et Linton Maina .

Publicité Publicité

Bayern Munich : les soucis de blessures s’aggravent en attaque

Les sorties sur blessure de Harry Kane (20e minute) et de Michael Olise (à la mi-temps) ont également pesé sur la rencontre. Le premier a subi une rupture du ligament de la syndesmose à la cheville, a déjà été opéré et devrait manquer environ trois mois au Bayern . Olise a quant à lui subi une contusion à l’avant-pied et devrait bientôt retrouver les terrains .

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Le Bayern déplorait déjà des blessures en attaque avant la rencontre. En l’absence de Luis Diaz, qui fera son retour la semaine prochaine , ainsi que de Serge Gnabry (blessure à la cuisse) et Ismael Saibari (également victime d’une rupture du ligament de la syndesmose), dont les absences se prolongent , l’entraîneur Vincent Kompany a aligné Nathaniel Brown, arrière gauche de formation, sur l’aile gauche. Tom Bischof est entré en jeu à la place de Kane, tandis que le jeune Tim Binder a remplacé Olise. Au cours de la rencontre, le jeune attaquant Noah Codjo-Evora a lui aussi fait ses débuts. Jamal Musiala a également fait son retour après plusieurs semaines d’absence forcée.

Avec Bastian Assomo , une autre option existe en attaque. Le joueur de 16 ans s’est récemment montré prolifique avec l’équipe d’Allemagne des moins de 17 ans, inscrivant sept buts en deux matches. Il a également marqué six fois jusqu’ici avec l’équipe réserve en Regionalliga Bayern.