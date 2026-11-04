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Loai Mohamed
Traduit par

Un triplé de la star de Côme éclipse Haaland en Ligue des champions

E. Haaland
A. Douvikas
Lens vs Como
Lens
Como
Ligue des Champions
RB Leipzig vs Manchester City
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Manchester City
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L'attaquant grec surpasse toutes les stars

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Le Grec Anastasios Douvikas, attaquant du club italien de Côme, a attiré tous les regards lors de la deuxième journée de la tournée de la Ligue des champions en inscrivant trois buts, un « hat-trick », pour mener son équipe à une victoire écrasante et prendre la tête du classement des buteurs de la compétition jusqu'à présent.

Douvikas a marqué ses trois buts dans les cages de Lens aux 7e, 32e et 57e minutes, lors du match disputé dans la soirée de mercredi, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

Le triplé de Douvikas a contribué à une large victoire de Côme face à Lens sur le score de 9-1 au stade Bollaert, soit la plus grande victoire de l'histoire de la Ligue des champions.

Avec ce triplé, l'attaquant de Côme a porté son total à 6 buts dans la compétition pour la saison en cours, se hissant au sommet du classement des buteurs.

Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, qui avait entamé le match contre le club allemand de Leipzig avec 4 buts à son compteur, pensait avoir pris la tête du classement des buteurs après avoir inscrit le but de la victoire pour son équipe aujourd'hui (3-2).

Mais le triplé de l'attaquant grec a bouleversé les calculs.

Haaland occupe la deuxième place du classement des buteurs avec 5 buts, à l'issue de 4 journées de la compétition, à égalité avec Nicolo Tresoldi, joueur du Club Bruges, qui a lui aussi inscrit un but pour son équipe contre le club néerlandais d'Eindhoven aujourd'hui.

Sept autres stars sont à égalité à la troisième place avec 4 buts chacune, en tête desquelles Harry Kane et Kylian Mbappé, respectivement premier et deuxième dans la course au Ballon d'or de cette année, ainsi que Raphinha, la star de Barcelone étincelante en cette période.

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