Le Borussia Dortmund a bouclé un joli renfort offensif en provenance d'Arsenal dans les dernières heures du mercato estival en cours.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau « X » : « Exclusif : le Borussia Dortmund est parvenu à un accord verbal pour recruter Ethan Nwaneri en provenance d'Arsenal. L'affaire est faite ! ».

Et Romano d'ajouter : « Un accord a été trouvé pour un prêt d'un an complet de Nwaneri en provenance d'Arsenal, après que le joueur a accepté cette option au cours des dernières heures. »





Le spécialiste du mercato a conclu : « Des sources au sein du Borussia Dortmund ont confirmé que le club allemand prendra intégralement en charge le salaire du joueur durant le prêt. »

Rappelons qu'Ethan Nwaneri a également été associé à un transfert vers l'AC Milan durant ce mercato estival.



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