Un transfert marocain gratuit frappe à la porte de la Liga

Le Real Betis a entamé des démarches sérieuses en vue de conclure un transfert gratuit d'un joueur marocain lors du prochain mercato estival.

Selon le site Fichajes, le Real Betis s'intéresse au Marocain Sofiane El Karouani, arrière gauche du club d'Utrecht.

Le joueur marocain, âgé de 25 ans, serait favorable à l'idée de rejoindre la Liga.

Le Real Betis apprécie particulièrement la possibilité de recruter El Krawani à moindre coût, son contrat avec Utrecht expirant à l'été 2026, ce qui facilite son transfert.

Le club andalou cherche à renforcer son poste d’arrière gauche avec un joueur à vocation offensive, ce qui caractérise Sufyan El Karouani, qui possède une grande capacité à monter et à créer du danger.

Cette saison, El Krawani a disputé 42 matchs, au cours desquels il a inscrit 3 buts et délivré 16 passes décisives.

S'il rejoint les rangs du Real Betis, El Karouani évoluera aux côtés de son compatriote Abdel Samad El Zalzouli.

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