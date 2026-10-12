Un transfert exceptionnel : un leader de l'ombre qui fait la différence dans le vestiaire du Barça

Le Barça n'avait pas prévu de renforcer son entrejeu l'été dernier, Hansi Flick et Deco estimant que l'effectif disposait d'un nombre suffisant de joueurs pour aborder les compétitions de la saison.

Mais début août, une opportunité s'est présentée de recruter Rodri, dans le cadre d'une opération de celles que l'on qualifie d'opportunités de marché.

Le Real Madrid était intéressé par le joueur, qui souhaitait quitter Manchester City, mais celui-ci privilégiait un transfert au Barça. La direction sportive du club catalan s'est donc mise en mouvement pour boucler l'opération et l'attirer au Camp Nou.

Selon le quotidien espagnol Marca, le dossier n'a pas été simple, les négociations avec Manchester City s'étant révélées difficiles, avant que les deux parties ne parviennent finalement à un accord portant sur un transfert à 60 millions d'euros, assorti de variables.

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L'opération a été largement saluée par les supporters du Barça, qui ont exprimé leur satisfaction lors de sa présentation à l'occasion du Trophée Joan Gamper.

Les supporters avaient conscience que le club venait d'enrôler un joueur sacré Ballon d'or, pour renforcer un entrejeu qui commençait alors à susciter quelques doutes en raison des blessures de De Jong.

Un excellent investissement

Deux mois après le coup d'envoi des compétitions, il n'y a plus de place pour le doute : le recrutement de Rodri est une réussite, et les 60 millions d'euros constituent un investissement extrêmement judicieux.

Il suffit de passer en revue ses statistiques pour mesurer sa valeur. Face à Getafe samedi dernier, il a livré une prestation complète, imposant sa mainmise sur le déroulement de la rencontre et contrôlant le rythme du jeu en fonction des besoins de l'équipe aux différents moments du match.

Ses chiffres parlent pour lui

L'excellence de Rodri dans le domaine de la passe ne souffre aucune discussion, non seulement lors de la rencontre du week-end dernier, mais aussi en championnat depuis le début de la saison : son pourcentage de réussite s'élève à 94,5 %, pour un total de 489 passes réussies.

Par ailleurs, le joueur parvient fréquemment à récupérer lui-même le ballon après l'avoir perdu, ce qui s'est produit à deux reprises lors du match de samedi.

Ces chiffres représentent une garantie pour ses coéquipiers, qui font constamment appel à lui, sachant que s'appuyer sur lui est le meilleur moyen de conserver le ballon et d'éviter de le perdre.

Un leader dans le vestiaire

La réussite du transfert de Rodri ne se limite pas à ce qu'il produit sur le terrain, puisqu'il joue également un rôle de leader dans le vestiaire du Barça.

Bien qu'il ait rejoint l'équipe récemment, il exerce une forte influence sur ses coéquipiers, en particulier les jeunes joueurs, qui le considèrent comme un professeur auprès duquel ils ont beaucoup à apprendre.

Avec en tête l'objectif majeur de la saison, à savoir le sacre en Ligue des champions, l'expérience de Rodri sera un élément essentiel dans la quête du Barça pour décrocher ce trophée.



