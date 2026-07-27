Il semble que l'avenir du Français Bradley Barcola au Paris Saint-Germain touche à sa fin, après que le joueur a pris une décision claire concernant sa prochaine étape, dans un contexte d'intérêt croissant de la part de l'un des grands clubs européens, désireux de l'engager lors de la période de transferts actuelle.

Selon ce qu'a publiéle journal espagnol Marca, Barcola est parvenu à un accord personnel avec Liverpool, en vue d'un transfert dans ses rangs par le biais d'un contrat courant jusqu'en 2032, une démarche qui reflète le désir du joueur de vivre une nouvelle expérience loin du Parc des Princes.

Le journal a précisé que l'accord entre le joueur et Liverpool prévoit que Barcola perçoive un salaire qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif du club anglais, un signe clair de la détermination de la direction de Liverpool à mener la transaction à son terme.

Cela intervient après la révélation de la décision de Barcola de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, ce qui a ouvert la voie à son départ du club français, même si la direction de ce dernier ne sera pas prête à se séparer facilement du joueur.

Des rapports précédents ont révélé que le Paris Saint-Germain a fixé la valeur de Barcola à environ 170 millions d'euros, un montant que Liverpool ne semble pas prêt à atteindre pour le moment, ce qui pourrait rendre les négociations entre les deux parties compliquées au cours de la période à venir.

Liverpool espère parvenir à une formule appropriée pour finaliser la transaction, d'autant plus qu'un accord personnel avec le joueur représente une étape importante sur la voie de la conclusion de l'affaire, sans pour autant signifier nécessairement l'accord du Paris Saint-Germain pour son départ.

Les prochains jours devraient connaître de nouveaux développements concernant l'avenir de Barcola, alors que le joueur maintient sa position et son désir de partir, tandis que le Paris Saint-Germain cherche à conserver l'un de ses principaux éléments offensifs, ou à obtenir la contrepartie financière qu'il juge appropriée pour s'en séparer.

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