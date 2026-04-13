Un titulaire de l'équipe nationale néerlandaise décroche un transfert de 25 millions d'euros

Donyell Malen s’engagera avec l’AS Rome cet été, selon les informations de l’expert italien du mercato Nicola Schira. Les Giallorossi verseront 25 millions d’euros pour recruter l’attaquant international néerlandais.

Sous contrat avec Aston Villa, l’attaquant est actuellement prêté à la Roma, où il impressionne.

Le club disposait d’une option d’achat obligatoire dès lors que l’international néerlandais disputait au moins quatorze matchs cette saison et que la Louve se qualifiait pour une compétition européenne.

Actuellement 6e de Serie A après 32 journées, la Louve est en bonne voie pour atteindre cet objectif, talonnant Côme, 5e avec un point d’avance.

L’international néerlandais a déjà disputé quatorze rencontres sous ses nouvelles couleurs, inscrivant onze buts et délivrant une passe décisive.

Son nouveau contrat le liant à la Louve courra jusqu’en 2030. L’international néerlandais de 27 ans a précédemment porté les couleurs du PSV, du Borussia Dortmund et d’Aston Villa.