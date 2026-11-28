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Mohamed Salah a livré une prestation remarquable lors de la victoire de Trabzonspor face au CSKA Sofia (2-1), jeudi dernier, en Ligue Europa. Auteur d'un but et d'une passe décisive, il a directement contribué à transformer le retard de son équipe en une précieuse victoire à l'extérieur.

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Le site officiel du Ballon d'Or a salué le niveau de Salah, en commentant : « Cette performance montre que l'attaquant égyptien retrouve une partie de son niveau habituel, après une période marquée par une baisse de rendement. Salah, nommé six fois pour le Ballon d'Or et quatrième de l'édition 2025, semble en passe de retrouver son efficacité offensive ».

Le site a poursuivi : « Trabzonspor s'est appuyé sur sa star égyptienne pour arracher une victoire importante face au CSKA Sofia en Ligue Europa, alors que l'équipe turque était menée au score, avant de réussir à revenir en seconde période. Salah a joué le rôle le plus marquant dans ce renversement : il a inscrit le but de l'égalisation à la 69e minute, puis délivré une passe décisive dans le temps additionnel, participant ainsi aux deux buts de son équipe et scellant la rencontre sur le score de 2-1.

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Et d'ajouter : « En Ligue Europa, Trabzonspor a compté sur sa star pour décrocher une victoire décisive face au CSKA Sofia. Mené au score, le club turc a trouvé les solutions pour renverser la situation grâce au brio remarquable de Mohamed Salah. L'Égyptien a égalisé à la 69e minute, avant d'offrir un but dans le temps additionnel. Sa participation aux deux buts a été déterminante dans la victoire 2-1. Cette performance confirme l'importance capitale de Salah dans l'attaque de Trabzonspor ».

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Le site du Ballon d'Or a estimé que l'étape de Trabzon représente « un nouveau départ pour Salah après plusieurs saisons formidables avec Liverpool, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants du football européen ».

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Il a poursuivi : « Salah a traversé une période difficile, durant laquelle son efficacité offensive et l'irrégularité de son niveau ont soulevé de nombreuses interrogations, bien loin des standards auxquels ses supporters étaient habitués. Son transfert dans un nouveau club a donc marqué un nouveau chapitre de sa carrière. En rejoignant Trabzonspor, le Pharaon a choisi de relever un nouveau défi et de retrouver un rôle central au sein d'un projet sportif ambitieux ».

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Sous l'intertitre « Le Pharaon retrouve son trône », il a ajouté : « La victoire contre le CSKA Sofia incarne le retour en force de Mohamed Salah. Devenu plus décisif, plus influent et plus audacieux, la star égyptienne semble retrouver la confiance en soi qui a toujours fait sa force. Après avoir écrit l'histoire avec Liverpool et dans le football égyptien, le Pharaon écrit désormais un nouveau chapitre de sa carrière en Turquie. Une chose est sûre : il est déterminé à continuer de faire la une ».

17 contributions en 18 matchs : un impact impressionnant

Selon le site turc 61saat, le capitaine de la sélection égyptienne, âgé de 34 ans, qui a signé un contrat de deux ans avec Trabzonspor le 6 août dernier, a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en 18 matchs officiels avec le club turc.

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Salah a marqué 9 buts et délivré 3 passes décisives en 12 matchs de Süper Lig, tandis qu'il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 4 matchs de Ligue Europa Conférence.

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