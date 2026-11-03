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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLINAFP
Christian Guinin
Traduit par

Un soupçon explosif ! La blessure de Jamal Musiala, du Bayern Munich, plus grave que prévu ?

Bundesliga
J. Musiala
Bayern Munich

Jamal Musiala est indisponible pour le Bayern Munich depuis plusieurs semaines déjà. Face à cette situation, Lothar Matthäus nourrit un soupçon explosif.

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Dans sa chronique pour Sky, le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection allemande a fait part de sa crainte : la blessure de la star offensive du champion d’Allemagne en titre pourrait être plus grave qu’on ne le pensait jusqu’ici.

Officiellement, Musiala est absent en raison d’une déchirure de fibres musculaires contractée fin septembre avec l’équipe d’Allemagne. Depuis, il n’a plus passé une seule seconde sur le terrain.

« Pour Jamal Musiala, cela dure déjà depuis un moment. En septembre, à Amsterdam, il était question d’une déchirure de fibres musculaires. Je suppose qu’il s’est passé autre chose entre-temps : une telle déchirure ne met pas six semaines à guérir », a expliqué Matthäus.

Une absence aussi longue est en effet plutôt inhabituelle pour une simple déchirure de fibres musculaires. Normalement, les personnes touchées peuvent recommencer à solliciter légèrement la zone lésée après deux à quatre semaines et retrouvent généralement leur pleine capacité à jouer en compétition après quatre à six semaines. Musiala, lui, est à l’écart depuis plus de six semaines déjà.

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03 nov. 2026

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Le joueur de 23 ans présente toutefois une certaine prédisposition aux blessures et aux absences prolongées, comme le montre son historique médical. Cette saison, Musiala a déjà manqué plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville et des séquelles d’une fracture du péroné subie l’an dernier.

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images

Quand Jamal Musiala rejouera-t-il pour le Bayern Munich ?

Par ailleurs, en août 2026, après s’être effondré à deux reprises lors de matches amicaux contre le RB Leipzig et le 1. FC Heidenheim, il a révélé publiquement souffrir d’absences épileptiques. Il s’agit d’une forme d’épilepsie qui provoque de brèves interruptions, un regard fixe, une courte « déconnexion » ou une altération de la conscience durant quelques secondes à quelques minutes, mais sans les convulsions spectaculaires des crises d’épilepsie classiques.

Il y a tout de même eu récemment des nouvelles positives. Musiala aurait désormais repris l’entraînement et effectuerait déjà de nouveau des exercices avec ballon. Son retour complet devrait intervenir pendant la prochaine trêve internationale ; il serait donc de nouveau disponible pour le Bayern Munich lors du match du 20 novembre contre le 1. FC Cologne.

Toutes compétitions confondues, Musiala a disputé quatre matches cette saison, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive.

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