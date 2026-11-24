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Un nouveau rebondissement dans l'affaire de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal suscite une vive polémique, quelques heures avant la date attendue à laquelle le Tribunal arbitral du sport (TAS) doit rendre sa décision définitive dans ce litige controversé. Un site sénégalais a en effet mis en lumière une démarche de la Fédération marocaine de football visant l'un des arbitres chargés d'examiner le dossier.

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Le site sénégalais SeneNews a publié un article intitulé « Le Maroc panique et lance une accusation invraisemblable contre un juge », dans lequel il indique que la Fédération royale marocaine de football a adressé un courrier officiel au Tribunal arbitral du sport pour signaler un fait susceptible de mettre en cause l'intégrité de la procédure, quelques heures seulement avant le verdict attendu.

Une plainte marocaine au sujet d'un appel téléphonique avec le président de la fédération sénégalaise

Selon l'article, qui cite une source proche du dossier, le conseiller juridique de la fédération marocaine a adressé au tribunal un courrier évoquant un appel téléphonique qui aurait eu lieu dimanche dernier entre l'un des trois arbitres chargés d'examiner le litige, un avocat allemand, et Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football.

Le site sénégalais précise que la fédération marocaine ne s'est pas contentée de signaler ce fait présumé : elle a également affirmé se réserver le droit d'engager les actions juridiques nécessaires, ce que l'article interprète comme le prélude à d'éventuelles objections ou à d'éventuels recours liés à la procédure suivie dans cette affaire.

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L'article ne contient toutefois aucune preuve établissant la teneur de l'appel en question ni confirmant que la conversation a porté sur le litige. La nature exacte des faits n'est pas encore pleinement établie, et ni la version de la fédération sénégalaise ni une réaction officielle du Tribunal arbitral du sport au signalement marocain n'ont été publiées.

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Pourquoi la démarche marocaine soulève-t-elle des questions au Sénégal ?

L'article sénégalais s'est concentré sur le moment choisi pour ce courrier marocain, soulignant qu'il est intervenu après l'audience tenue le 8 octobre dernier et la clôture de la procédure, et quelques heures avant la date annoncée pour le prononcé de la décision.

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Le site estime que soulever cette affaire à ce stade pose la question de savoir pourquoi le tribunal n'en a pas été informé plus tôt, si la partie marocaine considère qu'elle affecte réellement la régularité de la procédure.

L'article va jusqu'à suggérer que cette démarche pourrait être une tentative de semer le doute sur l'intégrité de la procédure avant l'annonce de la décision, et la relie à une possible préparation de la partie marocaine à une nouvelle bataille juridique si le verdict ne lui était pas favorable.

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Cette lecture reste néanmoins le point de vue du site sénégalais et ne prouve en rien l'existence d'une tentative d'influencer le tribunal.

Maroc-Sénégal, l'histoire d'une crise : du terrain au tribunal

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La crise trouve son origine dans la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, qui a opposé le Maroc au Sénégal et a été marquée par des événements spectaculaires dans les dernières minutes du temps réglementaire.

Après l'attribution d'un penalty au Maroc, les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse sur instruction de leur sélectionneur, Pape Thiaw, pour protester contre la décision de l'arbitre, avant de revenir terminer la rencontre après une interruption d'environ 15 minutes.

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Brahim Díaz a manqué le penalty en tentant une panenka, avant que Pape Gueye n'inscrive le but de la victoire pour le Sénégal pendant la prolongation, offrant aux Sénégalais le succès sur le terrain.

À l'issue du match, la Fédération marocaine de football a déposé une réclamation auprès du jury d'appel de la Confédération africaine de football, estimant que le fait que les joueurs sénégalais aient quitté la pelouse devait entraîner la considération de leur sélection comme forfait.

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Le 17 mars 2026, le jury d'appel a déclaré le Sénégal battu sur tapis vert 3-0 et attribué la victoire au Maroc, ce qui a poussé la fédération sénégalaise à saisir le Tribunal arbitral du sport pour contester cette décision.

Depuis, les deux parties attendent que le tribunal tranche le litige. Le Sénégal estime que le titre lui revient, puisqu'il l'a remporté sur le terrain, tandis que le Maroc s'appuie sur la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football.

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La décision du TAS doit clore l'une des crises les plus controversées du football africain

Les supporters marocains et sénégalais attendent la décision du Tribunal arbitral du sport, prévue ce mardi 24 novembre 2026, dans une affaire qui a dépassé le cadre du résultat sportif pour devenir un litige juridique portant sur l'application des règlements et sur les conséquences du départ de la pelouse pendant la finale.

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En attendant la position du tribunal sur le dernier courrier marocain, il convient de distinguer les faits rapportés par l'article sénégalais des accusations et des interprétations avancées par ses auteurs, d'autant que les détails de l'appel présumé n'ont pas été entièrement révélés et que rien n'est venu prouver son influence sur la procédure.

Le dernier mot reviendra donc au Tribunal arbitral du sport, qui devrait trancher le sort du titre loin de la polémique médiatique grandissante entre les deux camps.