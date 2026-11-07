Un silence qui interroge : pourquoi Messi n'a-t-il pas répondu au geste de Cristiano Ronaldo après sa retraite ?

L'absence de Lionel Messi, la légende de l'Argentine, de la liste des stars qui ont tenu à rendre hommage à Cristiano Ronaldo après l'annonce de sa retraite internationale avec la sélection du Portugal, a suscité une vive polémique parmi les supporters, d'autant que la star d'Al-Nassr avait eu une attitude différente lors de la retraite de « la Pulga ».

Ronaldo a annoncé de façon surprenante la fin de sa carrière internationale avant-hier jeudi, alors même que sa crise avec l'entraîneur Jorge Jesus était en voie de résolution, recevant une vague de messages d'éloges et de reconnaissance de la part de ses anciens coéquipiers et de ses rivaux. Mais fait notable, Messi n'en fait pas partie.

Ronaldo avait pris l'initiative lors de la retraite de Messi : où est la réponse ?

L'attitude de Messi intervient alors que Ronaldo figurait en tête des stars qui avaient tenu à adresser des messages de soutien et de respect à la star argentine en marge de son match d'adieu avec l'Albiceleste.

En effet, le 7 octobre dernier, quelques heures après le dernier match de Messi avec l'Argentine, contre le Bénin, la star américaine de l'Inter Miami avait écrit un message d'adieu aux supporters de l'Albiceleste, lorsque Ronaldo l'a surpris avec un commentaire touchant.

Messi avait écrit sur Instagram : « Le match d'hier était le dernier pour moi, et le maillot ciel et blanc me manque déjà. Je sais que je prends la bonne décision. Ce fut un voyage incroyable, plein de joies mais aussi de quelques peines, mais je suis certain que chaque pas que j'ai fait en valait la peine. »

Et le commentaire de Ronaldo fut : « Leo, de longues années à défendre ton pays, et une histoire qui restera à jamais. Tout mon respect pour ce que tu as accompli avec l'Argentine. Une accolade. »

Ce n'était pas le premier geste de Ronaldo envers Messi, puisque la star portugaise avait tenu à présenter ses condoléances à son rival historique lors du décès de son père.

En effet, le 12 août dernier, Messi avait publié un long message dans lequel il exprimait sa tristesse après la perte de son père, et Ronaldo lui avait adressé un soutien moral.

Ronaldo avait alors écrit : « Une grande accolade à toi et à tes proches en ce moment difficile, Leo. Reste fort. »

Mais au moment où ces lignes sont écrites, Messi n'a pas répondu par une attitude similaire envers Ronaldo.

Ronaldo et Messi sont restés au sommet de la rivalité individuelle du football mondial pendant près de deux décennies ; le Portugais a été sacré Ballon d'Or du meilleur joueur du monde à 5 reprises, tandis que Messi l'a remporté à 8 occasions.

La confrontation directe entre les deux stars s'est intensifiée pendant 9 années, sur la période allant de 2009 à 2018, lorsque chacun d'eux évoluait dans l'un des deux pôles du Clasico, le Real Madrid et le Barça.

Les stars du football font leurs adieux à Ronaldo

Par ailleurs, les messages de reconnaissance envers Ronaldo se sont succédé après l'annonce de sa retraite internationale, et parmi les premiers à réagir figuraient Neymar da Silva et James Rodriguez, qui l'ont qualifié de « légende ».

Vinicius Junior a également adressé un message bref mais marquant, dans lequel il a écrit : « À jamais le numéro 1. »

Plusieurs anciens coéquipiers et rivaux de Ronaldo ont participé à ces adieux : Sergio Ramos a réagi avec humour, lui souhaitant de profiter de cette nouvelle étape, tandis que Rio Ferdinand a évoqué leurs souvenirs communs dans un message où il a dit : « C'était comme un film, mon frère. »

Quant à Pepe, il a affirmé que ce que Ronaldo a offert dépasse les limites du football, tandis que l'un des messages les plus particuliers est venu de son ancien coéquipier Nani, qui a joué à ses côtés dans les sélections du Portugal et à Manchester United.

Nani a exprimé sa gratitude d'avoir fait partie de la carrière de Ronaldo, soulignant que son héritage a inspiré des générations de joueurs, avant d'adresser un salut au capitaine de la sélection portugaise.

Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Marcelo et Thibaut Courtois ont également rejoint la liste de ceux qui lui ont fait leurs adieux.