Dans une démarche qui pourrait receler une signification allant au-delà d'une simple présence protocolaire, le Real Madrid s'apprête à participer avec une délégation de haut niveau à la cérémonie du Ballon d'Or 2026, prévue lundi prochain dans la capitale britannique Londres, après que le club merengue avait brillé par son absence ou s'était contenté d'une représentation limitée lors des deux dernières éditions.

Selon le journal français « L'Équipe », plusieurs joueurs nommés du club merengue doivent se rendre à Londres, un revirement notable par rapport à ce qui s'était produit en 2024 et 2025.

Mbappé en vedette : Londres réserve-t-elle une surprise ?

Cette initiative madrilène intervient à un moment où les amoureux du football attendent de connaître l'identité du lauréat du Ballon d'Or, avec la présence de Kylian Mbappé parmi les candidats au trophée, aux côtés de ses coéquipiers Jude Bellingham et Vinicius Junior, ainsi que de Marc Cucurella.

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La présence d'une importante délégation du Real Madrid soulève des interrogations quant à la position du club sur les résultats de la récompense cette année, et quant à savoir si sa participation comporte des indices sur sa confiance dans les chances de l'un de ses joueurs, au premier rang desquels Mbappé, qui a inscrit un but lors de la victoire de son équipe face à Leipzig sur le score de 4-1 en Ligue des champions mercredi.

Mais la présence du club ne constitue pas en soi une preuve de la victoire de la star française, le journal n'ayant divulgué aucune information confirmant l'identité du lauréat avant l'annonce officielle, et la participation des candidats à la cérémonie ne signifie pas nécessairement que le trophée reviendra à l'un d'entre eux.

La rupture de 2024 et une absence quasi totale en 2025

Le Real Madrid avait décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d'Or en 2024 à la dernière minute, après qu'il était devenu évident que Vinicius Junior ne remporterait pas le trophée, qui est revenu au milieu de terrain espagnol Rodri.

Lors de l'édition 2025, la présence du club merengue est restée très limitée, Caroline Weir étant la seule représentante du club à avoir assisté à la cérémonie, selon ce qu'a rapporté « L'Équipe ».

Cette année en revanche, le Real Madrid semble avoir décidé de revenir de manière plus affirmée, avec plusieurs de ses candidats prêts à se rendre à Londres, une démarche qui replace le club au premier plan de l'événement après deux années de tension et d'absence.

Le Clasico précède la soirée du Ballon d'Or

La participation madrilène revêt une importance supplémentaire en raison de son calendrier, puisque la cérémonie intervient le lendemain du Clasico face au Barça, prévu dimanche soir, ce qui place le club devant deux journées consécutives de grands événements.

Outre les quatre candidats au trophée principal, Thibaut Courtois est en lice pour le trophée du meilleur gardien de la saison, tandis que Yan Diomande entre dans la course au meilleur jeune talent, et Felicia Schröder concourt pour le trophée du meilleur jeune talent chez les femmes.

Entre le retour du Real Madrid à la cérémonie et l'attente du sort de Mbappé, les interrogations restent ouvertes jusqu'à l'annonce officielle du lauréat, car la seule décision d'assister ne suffit pas à affirmer que la star française sera le détenteur du Ballon d'Or.



