L'arbitre espagnol Juan Martínez Munuera a rejoint la liste des candidats pour diriger le Clasico entre le Real Madrid et le Barça, prévu dimanche prochain, s'ajoutant ainsi à Alberola Rojas, considéré jusqu'à présent comme le favori.

Le journal «Mundo Deportivo » avait révélé que la commission des désignations, composée de Fran Soto, Gregorio Manzano et Fernando Teixeira Vitienes, avait arrêté son choix sur Alberola Rojas lundi dernier, mais ce même journal a indiqué ce jeudi que Munuera était entré à son tour dans le cercle des candidats.

La commission technique des arbitres annoncera officiellement le nom de l'arbitre de la rencontre samedi prochain à la mi-journée.

Martínez Munuera en est à sa douzième année en Liga, et il détient l'écusson international depuis le 1er janvier 2015.

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Il doit disputer son sixième match en Liga cette saison, après avoir dirigé la confrontation entre le Barça et Séville, qui s'est achevée par une victoire du club catalan 3-1, et le match du Real Madrid face à Malaga, que le club madrilène a remporté sur un score de quatre buts à zéro.

Trois victoires pour le Real Madrid contre une pour le Barça

En cas de désignation pour diriger le prochain Clasico, ce sera la cinquième fois que Martínez Munuera arbitre un match entre les deux équipes, sachant que les quatre confrontations précédentes se sont soldées par trois victoires du Real Madrid et une victoire du Barça.

Le dernier Clasico dirigé par l'arbitre espagnol a eu lieu lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne, en janvier 2024, lorsque le Real Madrid l'avait emporté sur le score de 4-1.

Auparavant, il avait dirigé le match retour de la demi-finale de la Coupe du Roi de la saison 2022-2023, qui avait vu le Real Madrid s'imposer 4-0 au stade Santiago-Bernabéu.

Quant à l'unique victoire du Barça, elle est survenue lors de la 29e journée de Liga de la saison 2021-2022, le 20 mars 2022, lorsque le club catalan s'était imposé sur le score de 4-0, offrant à Xavi Hernández sa première grande victoire face au Real Madrid à la tête du Barça.

Le premier Clasico dirigé par Martínez Munuera s'était tenu au Camp Nou le 24 octobre 2020, et s'était achevé par une victoire du Real Madrid 3-1, lors d'un match marqué par le penalty controversé accordé en faveur de Sergio Ramos.

Le bilan de l'arbitre avec les deux géants du football espagnol

Martínez Munuera a dirigé 37 matchs du Barça en Liga, au cours desquels l'équipe a obtenu 24 victoires, 6 nuls et 7 défaites, dont deux face au Real Madrid.

Quant au Real Madrid, l'arbitre a dirigé 46 de ses matchs dans la compétition, au cours desquels le club madrilène a obtenu 30 victoires, 9 nuls et 7 défaites, ce qui en fait l'équipe ayant le plus joué sous sa direction en Liga.