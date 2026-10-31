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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Un seul pays arabe avait parié sur Vinicius dans la course au Ballon d'Or

Vinicius Junior
Real Madrid
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Une saison décevante pour la star brésilienne

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Le Brésilien Vinicius Junior, star du Real Madrid, ne figurait pas parmi les grands favoris pour remporter le Ballon d'Or 2026, décerné à l'attaquant anglais Harry Kane.

Cela s'explique par la saison décevante sur le plan collectif qu'a connue Vinicius avec le Real Madrid et la sélection du Brésil à la Coupe du monde, en plus de la nette baisse des statistiques individuelles du joueur.

Vinicius Junior s'est classé à la 17e place du classement final du Ballon d'Or cette année.

Bien que 100 journalistes participent au vote du Ballon d'Or, Vinicius n'est apparu que dans les choix de 8 journalistes seulement, dont le représentant de la Jordanie qui l'a placé à la 10e place.

Prochains matchs
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01 nov. 2026

RMA

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JOR

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Matchs Amicaux

17 nov. 2026

AUS

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Les votes obtenus par la star du Real sont, dans leur intégralité, les suivants : Mali (5e place) - Cap-Vert (7e) - Paraguay (7e) - Brésil (8e) - Guinée (8e) - Kosovo (8e) - Jamaïque (10e) - Jordanie (10e).

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