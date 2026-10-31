Un seul pays arabe avait parié sur Vinicius dans la course au Ballon d'Or

Le Brésilien Vinicius Junior, star du Real Madrid, ne figurait pas parmi les grands favoris pour remporter le Ballon d'Or 2026, décerné à l'attaquant anglais Harry Kane.
Cela s'explique par la saison décevante sur le plan collectif qu'a connue Vinicius avec le Real Madrid et la sélection du Brésil à la Coupe du monde, en plus de la nette baisse des statistiques individuelles du joueur.
Vinicius Junior s'est classé à la 17e place du classement final du Ballon d'Or cette année.
Bien que 100 journalistes participent au vote du Ballon d'Or, Vinicius n'est apparu que dans les choix de 8 journalistes seulement, dont le représentant de la Jordanie qui l'a placé à la 10e place.
Les votes obtenus par la star du Real sont, dans leur intégralité, les suivants : Mali (5e place) - Cap-Vert (7e) - Paraguay (7e) - Brésil (8e) - Guinée (8e) - Kosovo (8e) - Jamaïque (10e) - Jordanie (10e).