La question du choix du nouveau capitaine du Barça pour la saison 2026-2027 a suscité de nombreuses discussions dans les couloirs du club catalan ces derniers temps, notamment après le départ du premier capitaine, le gardien Marc-André ter Stegen, et du deuxième capitaine, Ronald Araújo.

La voie semblait toute tracée pour le Néerlandais Frenkie de Jong, troisième capitaine la saison dernière, pour endosser le rôle de premier capitaine dans le vestiaire. Mais le Barça a choisi une orientation surprenante.

Selon le réseau brésilien « ESPN », c'est Raphinha qui portera le brassard de capitaine des Blaugrana lors de la saison 2026-2027. Une décision qui bouleverse le scénario attendu ces dernières semaines et qui démontre une fois de plus la grande influence qu'a acquise le joueur brésilien au sein du vestiaire.

Raphinha faisait déjà partie du groupe des capitaines, mais il s'est désormais hissé au premier rang après s'être forgé un rôle de plus en plus important dans le vestiaire.

L'entraîneur allemand Hansi Flick avait perçu les qualités de meneur de Raphinha il y a deux ans, après que ses coéquipiers eurent vu en lui un joueur possédant les aptitudes nécessaires pour porter le brassard de capitaine. Sa personnalité, son engagement et le rôle prépondérant qu'il joue sur le terrain ont été les facteurs qui ont finalement tranché la question.

D'après le quotidien catalan « Sport », cette décision s'explique en grande partie par l'évolution qu'a connue le rendement de Raphinha avec le Barça. Lorsque le joueur brésilien a rejoint le club en provenance de Leeds United, il a accepté le défi de devenir l'un des piliers offensifs de l'équipe.

Au fil des saisons, son importance n'a cessé de croître pour devenir l'un des joueurs les plus influents et les plus décisifs du projet du club catalan. Son influence ne se limite plus à ce qu'il apporte sur le rectangle vert, il a également gagné le respect de ses coéquipiers dans le vestiaire et endossé des responsabilités croissantes. Son esprit de compétition, sa capacité à briller dans les moments décisifs et son engagement envers l'équipe lui ont permis de devenir l'un des joueurs les plus influents de l'effectif.

La principale conséquence de cette décision touche directement Frenkie de Jong. Le joueur néerlandais était le troisième capitaine de l'équipe la saison dernière — derrière ter Stegen et Araújo — et, avec leur départ, tous les indicateurs laissaient présager qu'il endosserait le rôle de premier capitaine.

Mais le choix de Raphinha a totalement modifié ce scénario. Le nouvel ordre hiérarchique place de Jong au poste de deuxième capitaine, devant Pedri et Eric García.