Andrés Iniesta, l'entraîneur du club émirati de Gulf United, a reconnu qu'entraîner un jour son ancien club du Barça serait quelque chose de formidable.

Le site Tribuna a publié certaines déclarations d'Iniesta, lors de son entretien avec le journal Mundo Deportivo, dans lequel il a affirmé qu'il ne considérait pas actuellement le poste de directeur technique du Barça comme un objectif précis dans sa carrière.

Interrogé sur la question de savoir si son parcours pourrait finalement le ramener à Barcelone, Iniesta a répondu : « Le destin décidera de ce qui doit arriver. Il est clair que ce serait quelque chose de formidable si je poursuivais ma carrière d'entraîneur, au vu de ce que représente Barcelone pour moi, mais ce n'est pas quelque chose que je place dans mon esprit comme un objectif précis. »

Iniesta a comparé cette nouvelle étape de sa carrière aux objectifs qu'il se fixait lorsqu'il était footballeur et qu'il avait rejoint l'académie du club.

Il a expliqué : « J'ai toujours dit que mon rêve était de devenir footballeur, et à cette époque j'avais déjà des objectifs et des ambitions lorsque je suis arrivé à Barcelone : réussir avec l'équipe première. C'étaient des objectifs et des choses très claires dans mon esprit. »

Désormais, il préfère avancer sans fixer une destination précise, précisant : « Le temps révélera tout, mais il est vrai que je savoure beaucoup ce début. Non seulement parce que je suis entraîneur, mais à cause de tout ce qui en découle. »

Xavi Hernández, ancien coéquipier d'Iniesta, avait quant à lui débuté sa carrière d'entraîneur au Qatar, avant de prendre en main l'entraînement de Barcelone en 2021 après le départ de Ronald Koeman.