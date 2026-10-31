La polémique retentissante entre Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, et la Chine a dépassé les frontières du football et a remis au premier plan les conséquences que peut entraîner le fait de voir des compétitions sportives s'opposer au géant asiatique.

Le quotidien Sport a rapporté que la télévision officielle chinoise avait interrompu la diffusion des matches de la Liga, après que Mbappé a commenté une image satirique sur laquelle son visage apparaissait superposé à une image du dirigeant chinois Mao Zedong, sans toutefois le nommer explicitement.

Le joueur, la Ligue espagnole et le club madrilène se sont empressés de présenter leurs excuses, face à la menace d'une crise susceptible d'entraîner d'importantes pertes financières pour les trois parties.

Cette crise a été comparée ces derniers jours à un incident similaire auquel avait été confrontée la ligue américaine de basket-ball il y a quelques années.

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En octobre 2019, Daryl Morey, qui occupait alors le poste de directeur général de l'équipe des Houston Rockets, avait publié un message sur la plateforme Twitter dans lequel il déclarait son soutien aux manifestations de Hong Kong, écrivant : « Battez-vous pour la liberté. Soutenez Hong Kong. »

Morey a supprimé le message peu de temps après, mais la réaction a été immédiate. La fédération chinoise de basket-ball, présidée par l'ancien joueur Yao Ming, a suspendu sa coopération avec les Rockets, l'un des clubs les plus populaires du pays asiatique, précisément grâce à la période que Yao avait passée à Houston.

La crise a rapidement dépassé le seul cadre des Rockets : la télévision officielle chinoise a retiré les matches de la ligue américaine de basket-ball de sa grille de programmes, et plusieurs entreprises ont suspendu leurs accords commerciaux. La ligue s'est retrouvée face à une crise majeure sur l'un de ses marchés internationaux les plus importants.

Des centaines de millions en jeu

Le coup économique a été rude. En février 2020, Adam Silver, le commissaire de la ligue américaine de basket-ball, a estimé que cette confrontation pourrait coûter à la compétition des centaines de millions de dollars, tout en précisant que les pertes attendues étaient inférieures à 400 millions de dollars. En réalité, la ligue a perdu 200 millions de dollars au cours de la seule année 2019, après l'éclatement de la crise.

Silver a défendu le droit de Morey à la liberté d'expression, malgré les répercussions commerciales qui en découlaient. Dans le même temps, le boycott télévisuel s'est prolongé longtemps. La télévision chinoise a exceptionnellement diffusé un match des finales de 2020 entre les Los Angeles Lakers et le Miami Heat, mais la diffusion régulière des matches n'est revenue qu'en 2022.

Les conséquences économiques ne se sont pas limitées à l'arrêt de la diffusion télévisée : les Houston Rockets ont perdu environ 20 millions de dollars en raison de l'annulation d'accords commerciaux, et la ligue américaine de basket-ball a été contrainte de revoir à la baisse ses prévisions concernant la hausse du plafond salarial en raison du différend avec la Chine.

Ce fut un coup qui a affecté aussi bien les clubs que les joueurs, et qui a révélé à quel point la compétition dépendait commercialement du marché asiatique.

Les relations commerciales ont commencé à se rétablir progressivement depuis lors. En octobre dernier, les Houston Rockets et les Dallas Mavericks ont disputé deux matches de préparation à Macao, signe de l'ampleur des efforts déployés par la ligue américaine de basket-ball pour reconstruire ses relations avec le marché chinois.

Aujourd'hui, les conséquences s'étendent à Mbappé et au football espagnol. Outre l'interruption de la diffusion sur la télévision chinoise, plusieurs marques chinoises ont mis fin à leurs accords avec la star française.

Il a fallu plusieurs années à la ligue américaine de basket-ball pour que ses relations avec la Chine reviennent à la normale, un précédent qui reflète l'ampleur de l'impact qu'une crise individuelle peut laisser sur toute une compétition sportive.