Dans un rebondissement choquant qui a secoué le milieu sportif turc, les autorités turques ont arrêté Sabahattin Şirin, de son vrai nom Muzaffer Şirin, le leader historique du groupe « ultrAslan », le plus grand groupe de supporters du club de Galatasaray, dans le cadre d'une vaste enquête menée par le parquet général d'Istanbul.

Şirin fait face à un lourd ensemble d'accusations, comprenant « fraude organisée dans la vente de billets de matchs au marché noir », « détention et consommation de stupéfiants » et « diffusion d'informations trompeuses », en plus d'avoir provoqué des troubles à l'intérieur des stades.

Une perquisition de 8 heures révèle un trésor

Des médias turcs ont dévoilé ce lundi les détails de la perquisition menée par la police au domicile de Şirin, qui a duré huit heures et demie, au cours de laquelle une fortune considérable a été retrouvée à l'intérieur de la maison.

Selon ce qu'a rapporté la British Broadcasting Corporation « BBC », les forces de l'ordre ont saisi plus de 1,3 million de dollars américains en liquide, 840 000 euros (soit l'équivalent de 970 000 dollars), en plus de quantités d'or et de bijoux ainsi que des sommes en différentes devises, un pistolet, des munitions et quatre gilets pare-balles.

L'arrestation de Şirin, hier dimanche, est intervenue un seul jour après qu'il eut suscité la polémique avec une publication provocatrice sur la plateforme « X », dans laquelle il accusait le ministre turc de la Justice, Yılmaz Tunç, de faire partie d'« un groupe au sein de l'État qui veut sacrer Fenerbahçe champion cette saison » au détriment de Galatasaray, tenant du titre du championnat de Turquie de première division.

Aucun commentaire officiel n'a jusqu'à présent été émis par le ministre de la Justice ni par le club de Fenerbahçe, rival traditionnel de Galatasaray, au sujet de ces accusations.