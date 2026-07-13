« Un scandale de grande ampleur »… Une surprise retentissante concernant la suppression de la carte Balugon

Selon une enquête journalistique britannique, la décision controversée de la FIFA de lever la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun a été prise de manière unilatérale par un seul responsable, excluant ainsi le reste de la commission de discipline.

Selon le quotidien britannique The Times, c’est Mohamed El Kamali, président de la commission de discipline de la FIFA, qui a décidé unilatéralement de lever la suspension du joueur de Monaco, alors que la commission, forte de 18 membres, s’était réunie pour examiner son expulsion lors du match contre la Bosnie-Herzégovine.

Balugon avait été expulsé lors du match de groupe face à la Bosnie, mais la FIFA l’avait ensuite autorisé à disputer le huitième de finale contre la Belgique, que les États-Unis, pays hôte, ont perdu 1-4 il y a une dizaine de jours, suscitant une vague de critiques.

La crise s’est approfondie après l’intervention du président américain Donald Trump, qui a affirmé avoir contacté personnellement le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander la révision de la sanction infligée au joueur de 25 ans, estimant que son comportement ne méritait pas d’être sanctionné.

Trump a précisé qu’il avait simplement demandé à la FIFA de réexaminer les images, démentant avoir réclamé l’annulation pure et simple de la suspension. Ses déclarations ont toutefois provoqué un tollé dans le monde du football, contraignant l’instance internationale à publier un communiqué défensif affirmant que la décision avait été prise « en toute indépendance ».

Cette révélation sur la décision unilatérale de Kamali érode la légitimité de la Commission de discipline, laquelle s’est appuyée sur l’article 27 de son code pour justifier une annulation sans précédent.

Quelques jours plus tard, la FIFA rejetait un recours de la Fédération française de football visant à faire annuler le carton jaune reçu par Michael Oulissi contre le Paraguay, renforçant l’impression d’une application inégale des règlements.

Au total, cette affaire alimente les soupçons sur l’impartialité des décisions arbitrales et administratives du Mondial 2026 et relance les appels à une enquête approfondie sur les circonstances de la décision ainsi que sur l’influence des pressions politiques au sein de la FIFA.