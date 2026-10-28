Un sauvetage : Koundé risque tout pour le Barça

Le FC Barcelone a mobilisé l'ensemble de ses moyens médicaux pour accélérer la guérison de ses joueurs blessés, en particulier en défense, devenue le principal point faible de l'équipe sous la direction de Hansi Flick.

Quatre défenseurs se trouvent actuellement à l'infirmerie du club. Le dernier à avoir rejoint cette liste est Xavi Espart, qui sera absent pendant sept semaines après avoir souffert d'une déchirure des ligaments de la cheville droite lors du Clasico, à la suite d'un tacle violent d'Aurélien Tchouaméni.

Avec l'absence effective d'Espart jusqu'en 2027, l'attention du staff médical se concentre entièrement sur le trio, selon des sources d'« As » : Jules Koundé, Andreas Christensen et Eric García.

Koundé : le pari le plus proche

Le défenseur français dispose de la meilleure chance de retour cette semaine. Bien qu'il ne se soit pas entraîné avec le groupe mercredi et que sa participation au Clasico ait été incertaine jusqu'au dernier moment, tous les indices pointent vers une guérison de son entorse à la cheville et la possibilité qu'il soit disponible pour le match contre Alavés samedi prochain.

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Mais sa participation serait risquée, car il n'aura disputé que deux séances d'entraînement avec l'équipe au mieux, à cinq jours seulement du match.

Christensen et Eric : le retour approche

Quant à Andreas Christensen, absent depuis cinq semaines en raison d'une déchirure au quadriceps de la cuisse gauche, il devrait être prêt pour le match de Ligue des champions contre Aston Villa le 3 novembre. Il débutera la rencontre sur le banc et entrera en jeu en cas de besoin.

La situation d'Eric García reste plus incertaine : depuis sa blessure le 17 octobre lors du match contre le Real Betis, une déchirure du muscle droit fémoral de sa cuisse droite, sa durée d'absence a été estimée entre trois et quatre semaines.

Dans le meilleur des cas, et au prix d'un effort supplémentaire, il sera prêt pour le choc contre l'Atlético de Madrid le 8 novembre au stade Wanda Metropolitano.

Cependant, personne au sein du vestiaire n'exclut la possibilité d'avancer la date de son retour jusqu'au match de Ligue des champions, compte tenu de la difficulté du match contre Alavés. Si cela se produisait, ce serait un bel exploit pour le staff médical, qui aurait alors réduit d'une semaine entière la durée de l'absence.



