Karim Benzema n'a pas perdu espoir de revenir à ses racines, puisque l'idée de porter le maillot de l'Olympique Lyonnais continue de hanter l'attaquant français, bien qu'il ait atteint l'âge de 38 ans et qu'il soit éloigné des terrains, sans club, après la résiliation de son contrat avec Al Hilal.

Karim Djaziri, ancien agent de Benzema, a révélé qu'un retour à Lyon représente un souhait de longue date pour la star française, affirmant que son engagement en Arabie saoudite a empêché sa réalisation cet été.

Djaziri a déclaré, lors de son passage dans l'émission « Rioolo Club » : « Il a pensé pendant longtemps à revenir à Lyon. C'est sa ville, son équipe et son club. Et contrairement à de nombreux joueurs, Karim n'a joué que pour deux clubs, ce qui est rare dans le football moderne. »

Dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato », Djaziri a également critiqué le projet footballistique saoudien, estimant que le rachat de clubs européens aurait apporté à l'Arabie saoudite une notoriété plus grande que la création d'un championnat propre.

Bien que Benzema ne soit lié à aucun club actuellement, l'attaquant français n'a pas annoncé sa retraite sportive, tandis que son avenir reste flou, dans un contexte d'interrogations sur sa capacité à continuer de jouer et sur la possibilité de réaliser son rêve d'un retour à Lyon avant de tirer le rideau sur sa carrière.