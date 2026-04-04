Le FC Barcelone a intensifié ses efforts pour trouver un nouvel ailier gauche sur le marché des transferts, alors que l'avenir de la star anglaise Marcus Rashford reste incertain.

Selon le journal espagnol « Sport », Barcelone vise à recruter un joueur spécialisé au poste d’ailier gauche et doté d’un avenir prometteur. La direction sportive a dressé une liste de noms, en tête de laquelle figure l’Ivoirien Yann Diomande, star de Leipzig, qui s’est illustré de manière remarquable cette saison, même si l'opération semble extrêmement difficile en raison du coût élevé du joueur.

Les recruteurs du FC Barcelone suivent le joueur ivoirien depuis longtemps, plus précisément depuis son passage à Leganés, d'où il a été transféré à Leipzig dans le cadre de l'une des transactions les plus importantes de l'histoire de la deuxième division espagnole, pour un montant de 20 millions d'euros, après avoir brillé avec l'équipe madrilène.

Le club allemand a vu son pari sur le joueur se révéler payant, sa valeur de marché ayant doublé en l’espace de deux ans pour atteindre 70 millions d’euros. Barcelone voit en Diomandé « l’ailier du futur », qui ne suscite aucun doute sur le plan technique, mais son prix élevé et le fait que son poste ne soit pas considéré comme une priorité stratégique absolue pour le moment l’éloignent du « Camp Nou ».

Barcelone s’est renseigné sur la situation de Diomande et s’est assuré que ses chances de le recruter sont actuellement quasi nulles, d’autant plus que Chelsea et Liverpool sont prêts à débourser plus de 60 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Le journal espagnol a indiqué que malgré la difficulté de la transaction, le club catalan s’est positionné face à Leipzig et au joueur en prévision de toute surprise qui pourrait survenir lors du mercato.

Le scénario des transferts du FC Barcelone pourrait toutefois changer en cas de départ inattendu dans l’attaque. En effet, malgré les assurances données quant au maintien de Rafeina après la Coupe du monde, conformément à son souhait, l’arrivée d’offres mirobolantes pour n’importe quel attaquant pourrait relancer les négociations avec Diomande, ce dernier étant le joueur préféré de la direction sportive.



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