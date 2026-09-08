José Mourinho a l'occasion parfaite de marquer l'histoire et de devenir le premier entraîneur de l'histoire de la Ligue des champions à remporter la Coupe d'Europe avec trois clubs différents, lui qui a déjà été sacré dans la compétition avec Porto et l'Inter Milan.

Le journal espagnol « As » a mis en lumière cette chance historique pour Mourinho avec le Real Madrid, le technicien portugais nourrissant cette saison le rêve de réaliser un exploit sans précédent dans l'histoire de la compétition, dont il ouvrira les débats face à l'Inter, ce mardi, au stade « Santiago-Bernabéu ».

Mourinho rejoint le groupe des entraîneurs qui ont réussi à mener deux clubs différents vers la gloire européenne, aux côtés de Carlo Ancelotti, vainqueur avec le Real Madrid et le Milan AC, de Pep Guardiola avec Manchester City et le FC Barcelone, d'Ernst Happel avec le Feyenoord et Hambourg, d'Ottmar Hitzfeld avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, et de Jupp Heynckes avec le Real Madrid et le Bayern Munich.

Mourinho a été sacré à deux reprises en Ligue des champions, la première fois avec Porto en 2004, la seconde avec l'Inter Milan en 2010, un exploit qui a fait tomber Florentino Pérez sous le charme du technicien portugais et l'a décidé à le recruter pour prendre les rênes du Real Madrid.

« As » a souligné que Mourinho mérite d'avoir sa chance de disputer une finale de la Coupe d'Europe avec le Real Madrid, lui qui s'est rapproché de la finale durant trois saisons consécutives, sans toutefois y parvenir après avoir chuté face au FC Barcelone, au Bayern Munich et au Borussia Dortmund en 2011, 2012 et 2013.

Mourinho possède un bilan remarquable en Ligue des champions, avec 153 matchs disputés dans la compétition et 80 victoires, ce qui le place au cinquième rang des entraîneurs ayant dirigé le plus de rencontres dans l'histoire de l'épreuve.

Dans ce classement, seuls Arsène Wenger, Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson et Carlo Ancelotti devancent Mourinho. Par ailleurs, son taux de victoires de 52 % n'est dépassé, au sein de ce groupe, que par celui d'Ancelotti (56 %) et de Guardiola (62 %).

Mourinho a désormais l'occasion de boucler la boucle avec le Real Madrid, dix-sept ans plus tard, et de transformer ses échecs passés avec le club en un exploit historique qui pourrait faire de lui le premier entraîneur de l'histoire de la Ligue des champions à être sacré avec trois clubs différents.



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