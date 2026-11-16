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Un retour qui porte les traces de la chute : Kompany reprend ses fonctions au Bayern

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Ces derniers jours, la situation de Vincent Kompany a connu plusieurs évolutions successives. L'entraîneur du Bayern Munich avait dû s'éloigner de son poste après un soudain problème de santé survenu au centre d'entraînement, qui avait entraîné son transfert à l'hôpital et l'avait tenu à l'écart de l'équipe pendant plusieurs semaines. Si les séquelles de l'incident restent visibles, le technicien belge a franchi une nouvelle étape vers la reprise de ses fonctions.

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Kompany, 40 ans, a repris la direction de l'entraînement du Bayern Munich ce lundi, 24 jours après s'être effondré sur le terrain d'entraînement. Il est ainsi réapparu sur la pelouse du club et a dirigé sa première séance avec l'équipe depuis l'incident survenu le 23 octobre dernier.

Le technicien belge est arrivé sur le terrain à 14 h 07, heure locale, accompagné du kinésithérapeute Jerry Hoffmann, vêtu d'une épaisse veste en raison de températures tombées à 11 °C. Mais le détail le plus frappant restait son bras gauche, toujours maintenu dans une attelle médicale : il a subi une luxation de l'épaule lors de sa violente chute au moment de son malaise.

Malgré cette blessure dont il se remet encore, Kompany semblait heureux de retrouver ses joueurs. Il a tenu à leur serrer la main et à les saluer, et a plaisanté avec les membres de son staff, parmi lesquels son adjoint Aaron Danks, qui a assuré l'intérim pendant son absence, selon le journal Bild.

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En raison de la trêve internationale, la séance n'a réuni qu'un petit nombre de joueurs présents à Munich, tandis que Jamal Musiala et Luis Díaz ont poursuivi leur travail pour retrouver la forme. Musiala suit un programme de rééducation après une déchirure musculaire à la cuisse, alors que Díaz se remet lui aussi d'une déchirure musculaire.

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Sven Ulreich et Sacha Boey ont également pris part à l'entraînement, aux côtés de plusieurs jeunes talents de l'équipe réserve, dont l'attaquant Noah Kodjo Ifora, 19 ans. Kompany a ainsi dirigé le groupe disponible pendant l'absence des internationaux.

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Ce retour sur la pelouse marque une nouvelle étape dans sa convalescence. Kompany avait déjà fait son retour au siège du club au début de la semaine dernière, mais il s'était alors contenté de quelques tâches administratives et d'une visite aux joueurs présents au centre de rééducation, avant de reprendre désormais une partie de ses fonctions techniques.

Selon le quotidien allemand, les médecins ont diagnostiqué chez Kompany une irritation des méninges. Le technicien belge est resté six jours à l'hôpital, avant de poursuivre sa convalescence à son domicile, en respectant des consignes médicales comprenant un repos complet ainsi qu'un traitement médicamenteux. Dans un premier temps, le staff et les joueurs avaient également reçu pour consigne de ne pas lui parler de football, afin de lui permettre de se reposer et de s'éloigner de la pression du travail.

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Environ une semaine et demie après l'incident, Kompany était revenu pour la première fois au siège du club, avant de passer ce lundi à l'étape suivante en apparaissant sur la pelouse et en dirigeant l'entraînement. Il tiendra une conférence de presse jeudi, en vue du match de vendredi face à Cologne, comptant pour la 10e journée de Bundesliga, où il retrouvera le bord du terrain.

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